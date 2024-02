El Barça pierde la Copa, pero Grimau gana un nuevo líder

El Barça sufrió una dolorosa derrota en la final de Copa ante el Madrid en un encuentro que anduvo mucho más igualado de lo que marcó el resultado final, y con dos equipos mucho más parejos de lo que se había visto a principio de temporada.

Un duelo que acabó siendo deslucido en los minutos finales gracias al ‘singular’ criterio arbitral, que no le pasó ni una en defensa al Barça mientras el Madrid no dejó de repartir leña todo el encuentro, con Facundo Campazzo como máximo exponente, pero que no tuvo el mismo rasero arbitral que el Barça.

Victoria que ensalza a los blancos, y que les lleva a convertir en título este gran inicio de temporada, pero también un rearme moral para este Barça que dio la cara en todo momento, sin dejar que el Madrid dominara en el juego, aunque si lo hizo en el rebote, y especialmente en el ofensivo, que acabó dando muchas segundas opciones a los blancos.

Parker se 'doctora'

Pero una de las grandes noticias de este Barça fue el espectacular encuentro del estadounidense Jabari Parker, que definitivamente ha cogido los galones de líder del equipo, demostrando que está preparado para jugarse las acciones que deciden encuentros.

Parker demostró estar preparado para tomar el liderazgo del equipo / FCB

Sin fallo en el tiro de dos (8/8), solo estuvo negado en el triple, una de sus especialidades, fallando sus cuatro lanzamientos, aunque demostró el carácter y determinación que se necesitan para encuentros ‘grandes’ como el jugado este domingo en el Martín Carpena.

Fruto de esa intensidad y totalmente metido en el duelo, Grimau le dio la confianza siendo el jugador que más minutos estuvo en pista (34) y con acciones espectaculares, con mates estratosféricos y también en acciones defensivas, intimidando con su potente salto.

Confianza del staff blaugrana

Un jugador que ha ido creciendo, con la confianza que le ha dado el staff técnico azulgrana y que ya se puede decir que es un jugador imprescindible en este Barça y que se ha ganado por derecho propio la titularidad.

Si sigue jugando al nivel mostrado en esta Copa, ha de ser la referencia del grupo, por su implicación y deseo de victoria, y ahora con la experiencia ganada en estos primeros meses, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

La llegada de Ricky Rubio al Barça posiblemente el 1 de marzo ante el AS Mónaco, puede ser también una bocanada de aire fresco para el estadounidense que se puede beneficiar de sus acciones ofensivas, y asistencias para un Parker que, definitivamente está haciendo bueno el acierto de la dirección deportiva de contratarlo sin saber a ciencia cierta si rendiría al nivel que está haciendo en la actualidad. Sin duda, una gran esperanza para lo que queda por delante.