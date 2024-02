El escandaloso consejo del árbitro a Tavares: "Salimos de la zona..."

El Barça vio como se les escapaba el título de la Copa del Rey después de no poder superar al Real Madrid en la final en la final tras un apasionante partido donde los azulgranas se quedaron sin energía en el último cuarto.

El encuentro estuvo marcado en gran parte por la polémica de algunas decisiones arbitrales. Al finalizar el enfrentamiento, Nico Laprovittola habló claro sobre el arbitraje.

"Me parece que luchas y luchas, pero mereces también que te respeten. Hubo decisiones de los árbitros muy finas y sabiendo que se pueden equivocar, hoy no me voy conforme con eso. Durante todo el partido... Creo que no soy de decir ciertas cosas ni de criticar, pero creo que la selección arbitral no fue buena", aseguró el argentino.

Asimismo, el entrenador del conjunto azulgrana, Roger Grimau, también mostró su descontento con el criterio arbitral, sobre todo, aludiendo a la eliminación por faltas personales de Jan Vesely y a un cometario de los colegiados a Willy Hernangómez.

"En tres minutos te expulsan a un gran jugador (Vesely) y eso no puede ser, puede que cuando se vea el vídeo me digan esta u otra acción, pero lo cierto es que otro jugador en 34 minutos ha hecho tres faltas. Me encanta como juega, la intensidad que tiene y cómo aprieta, pero tampoco se puede entender que se señale técnica a Willy y le digan esto no es la NBA chaval", manifestó el técnico catalán.

Ahora, se ha levantado aún más polémica tras la publicación por parte de la Liga Endesa de un video del partido donde se puede seguir y escuchar al árbitro principal, Antonio Conde.

🎙️ En una FINAL de #CopaACB, las 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙡𝙪𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 se disparan y las 𝙚𝙢𝙤𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 están a flor de piel...



Seguimos y escuchamos al árbitro principal Antonio Conde, con MICRÓFONO en el duelo entre @RMBaloncesto y @FCBbasket. pic.twitter.com/rdlBAqa0NL — #CopaACB (@ACBCOM) February 19, 2024

En un momento, en lugar de pitar la infracción, Conde aconseja al pívot de Tavares salir de la zona: "¡Edy! ¡Edy! Salimos de la zona ¿vale? Entero, los dos pies fuera, eh". Posteriormente, Nico Laprovittola, que se encuentra en la escena, le contesta al colegiado que "salimos no, la pitas".

La acción entre Tavares y el colegiado / Liga Endesa

Sin duda, un comentario que molestará a los aficionados azulgranas y al propio equipo culer, que ya está muy molesto tanto con el arbitraje como por la comunicación.