Tariku Novales carga contra la Federación: "Además de ignorarme..."

Tariku Novales logró el pasado fin de semana el récord de España de maratón en Valencia pero esa alegría no evitó que el atleta se desahogase tras cruzar la línea de meta con su marca de 2 horas 5 minutos y 48 segundos. Y aunque en primer lugar celebró su gesta, poco después criticó a la Federación Española por las condiciones en las que tiene que entrenar.

"Estoy muy contento por el récord pero creo que aún puedo mejorar esta marca porque las liebres nos han fallado y hemos tenido que currar mucho ahí. En un momento he temido que me podía pasar factura pero al final todo lo trabajado ha dado sus frutos.Vendría todos los años a Valencia, es una gozada", declaró.

Novales reconocía que estaba en una nube: "Aún no me lo creo. He estado centrado en preparar esto y al cruzar la meta sólo quería disfrutar, darme un poco de baño de masas. Me estoy pellizcando para saber si esto ha pasado".

Pero una vez que festejó el éxito, quiso desahogarse por las dificultades que había experimentado para preparar esta carrera: "Si vieras mi cuenta bancaria, te daría la risa, la verdad. Lo he invertido todo en poder llegar en este estado de forma y no es barato preparar un maratón. Todo lo he financiado gracias a la ayuda de Adidas, al patrocinio que tengo, porque si no sería imposible. Te digo que la federación en todo momento, aparte de ignorarme y hacerme esperar meses para darme una respuesta, me ha dicho que no cumplo los criterios".

El atleta lamentaba el desinterés de la Federación, contra la que cargó con dureza: "La gente flipa cuando les digo que no tengo ningún tipo de ayuda. Fuera de España, no pueden entender que un atleta de 2.07 no tenga ningún tipo de ayuda".