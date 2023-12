Novales: "El objetivo en Valencia es batir el récord de España"

Tariku Novales centrará buena parte de las miradas este domingo en una 'Maratón Valencia Trinidad Alfonso' llena de estrellas internacionales en la que tratará de reafirmarse como la gran realidad española de la distancia y, por qué no, amenazar el récord nacional que posee Ayad Lamdassem con 2h06.25.

Nacido en Etiopía y adoptado a los cinco años por una familia gallega, actualmente tiene en torno a 25 (no está clara su edad exacta), correrá con las revolucionarias Adidas 'Adizero Adios Pro Evo' con las que Tigist Assefa destrozó el récord mundial femenino de maratón y Carlos Mayo el español de media maratón. De hecho, las tendría que haber llevado el madrileño, pero un problema físico lo ha dejado fuera.

Con la mínima para los Juegos de París asegurada, Novales mantuvo una interesantísima chala con SPORT en la que habló de lo divino y de lo humano con una madurez y una lucidez extraordinarias. Por cierto, que también llevará las 'Adidas voladoras' la catalana Marta Galimany.

Lo primero. ¿Cómo está?

Muy bien, con tranquilidad, con muchas ganas de que llegue el domingo y disfrutando de una semana sin tanto entrenamiento. Cuando están tan en forma se disfruta mucho esta semana tan agradable.

¿Hay más nervios o más ilusión?

Valencia es perfecta y se prevén unas condiciones casi inmejorables, porque parece que el viento va a parar. He hecho una preparación muy buena, estoy libre de lesiones y cuando has hecho tan buen trabajo quieres que se haga justicia. Te lo juegas a un tiro en un día; si fallas es una mierda, pero si aciertas la satisfacción es enorme. De ilusión estoy por las nubes.

¿Cómo valora la confianza que deposita Adidas en usted?

Más allá del resultado o de tener estas zapatillas tan exclusivas, doy las gracias a Adidas España por su esfuerzo para que las tengamos. La lista salida da miedo y es un enorme orgullo que Marta (Galimany) y yo seamos dos de los cuatro que las vamos a llevar.

¿Le están gustando las Adidas Adizero Adios Pro Evo 1?

Las he probado muy poco, porque me llegaron justitas y hay que cuidarlas. Tendré una opinión formada después de la carrera. Te puedo dar muy pocas conclusiones. Mantienen la extrema comodidad las Adidas Pro 3, tienen una reactividad espectacular y sí te da la sensación de ir un poco para adelante. Son tan ligeras que parece que no lleves nada y al principio me costaba encontrar el suelo.

Tariku Novales acabó 21º en la maratón del Mundial de Budapest / EFE

Usted es físicamente etíope y español en todo lo demás...

Yo estoy a años luz del rendimiento de los mejores etíopes y de su capacidad de entrenamiento. La gran diferencia es que ellos se crían y viven a más de 2000 metros y están completamente adaptados. Y hacen unos entrenos de la leche. Yo llevo aquí 20 de mis 25 años, me he criado en España y una de las grandes diferencias es la alimentación. Aquí es mucho más complicado que sea tan orgánica, tan natural y tan pura como del mismo animal al plato. Y su filosofía de trabajo y de vida, que aquí nos quejamos de todo (ríe). Allí es casi un régimen militar autoimpuesto por su deseo de salir de pobreza y aquí es más hacer deporte.

¿Qué le aportó su primer viaje a Etiopía en enero de 2021?

Era una búsqueda de mis orígenes tras mucho tiempo lesionado. Necesitaba conocer mis raíces 18 años después de salir de allí. Era difícil, pero me fui con una mochila y me tiré allí un mes. Encontré respuesta a muchas preguntas, reconstruí lazos casi destruidos y creé otros. En el Mundial sub 18 conocí a un atleta etíope y me ayudó mucho. Entrenaba en un grupo, me insistió y ya llevo tres concentraciones allí. En Etiopía por la calle nadie sabe que soy extranjero.

¿Y ahora tiene dudas sobre cuál es su casa?

Yo me crié en un pueblito muy pequeño en Galicia, era el único negro del colegio y del instituto, así que siempre se acentuaba la diferencia por la que te identificaban. Sin embargo, cuando regreso de Etiopía a España es cuando tengo la sensación de estar en casa por un tema de cultura, de educación, de idioma, de comida… me di cuenta de que soy muy español. Allí se extrañan de que no domine su idioma. Por la calle nadie se da cuenta de que soy diferente y estoy muy a gusto, pero mi sitio está aquí.

¿La pasada Maratón de Valencia le hizo creerse de verdad lo que vale?

Sí y no. Es cierto que he destacado mucho en categorías inferiores. Llevo desde los siete años jugando al atletismo y destacando. Desde pequeñito sabía que podría ser un atleta de alto nivel. La plata de 2017 fue superchula y habría sido oro de no ser porque apareció el bicho (Jakob Ingebrigtsen) y me gano fácil. Los últimos tres años y pico han sido muy difíciles a nivel personal por lesiones y por la pandemia. Se me hizo todo una bola de nieve y no encontraba el camino para correr y volver a disfrutar. Ya sabíamos que acabaría en la maratón por cualidades y dimos paso el año pasado en Valencia. En la pista no disfrutaba y me fue bastante bien pese a que la preparación fue cortita y acabó en lesión. Fue como dar un golpe encima de la mesa después de años complicados y decir que sigo y seguiré muchos años más.

Y debutó en Budapest en un Mundial absoluto...

Después de varios intentos fallidos por lesiones y por el Covid en Campeonatos en los que ya estaba clasificado como el Europeo de 2020 o el Mundial de 2021, mi debut mundialista el pasado verano en Budapest llegó más tarde de lo previsto (fue 21º). Aprendí muchísimo de cara a los Juegos de Paría en los que espero estar.

Novales debutó en Budapest en un gran campeonato absoluto / EFE

2h:07.18. ¿Qué le dice esa marca?

Fue la confirmación de que valgo para este deporte y tengo recorrido y proyección en la maratón. Fue la reafirmación de mi valía en el atletismo.

¿Y 2h:06.25?

Es el objetivo, tener el récord nacional absoluto en una distancia tan mítica. Como ya tengo la mínima olímpica, los 2h:08.10 no me dicen nada, porque no sería mi marca personal y está por debajo de mis aspiraciones. Puedo arriesgar. Además, esa marca la hice con una preparación muy corta de km y me alegré muchísimo, pero no me sorprendió, porque veíamos que era capaz de asumir con facilidad ritmos de 3.00 o 3.01 al mil. Ahora he hecho una preparación mucho mejor y he tenido mucha más continuidad sin lesiones. Tres carreras no te hacen todavía un maratoniano y sigo siendo un novato, pero creo que voy a saber plantear muy bien la carrera, sufrir cuando haya que hacerlo y guardar para cumplir los objetivos, que son pelear bien la carrera y no cometer errores.

¿Es de soñar despierto? ¿Sueña con cómo se verá en los Juegos de París?

¿Sabes? Antes era mucho de soñar despierto y de vivir carreras que no han llegado, pero después de tantas lesiones y de haber tenido tan poca continuidad solo sueño con no lesionarme y con vivir el día a día. Disfruto de cada sesión de entrenamiento, de cada objetivo... ¡es que queda muchísimo y más teniendo Valencia a dentro de solo unas horas!