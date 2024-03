La atleta paralímpica Desirée Vila denuncia los 'cientos' de comentarios machistas en sus redes sociales

Desirée Vila, atleta paralímpica y Medalla de Oro al Mérito Deportivo en dos ocasiones, ha aprovechado el Día Internacional de la Mujer para denunciar el ciberacoso que ha sufrido en sus redes sociales la última semana, a raíz de un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok.

“Desde que se me ha hecho viral un tiktok (en el que no salgo ni desnuda ni hablando de sex* ni nada por el estilo) no paran de llegarme mensajes de ACOSO de este tipo. Me parece VERGONZOSO lo que tenemos que aguantar muchas veces las mujeres en redes, y la verdad no era muy consciente porque hasta ahora nunca me había pasado. Pero en los últimos días la cantidad de comentarios de este estilo ha sido ASQUEROSO”, ha expuesto la atleta a través de una historia en su cuenta de Instagram.

La deportista paralímpica de 23 años ha querido recordar el continuo acoso que reciben las mujeres en las redes sociales por el mero hecho de ser ellas mismas. "Feliz Día de la Mujer. El acoso que todavía recibimos por redes sociales es impresionante. Hasta ahora creo que no era consciente porque nunca me había pasado a este nivel. Esta última semana ha sido brutal", ha añadido, a la vez que pide respeto.

Asimismo, Vila ha querido aclarar que el hecho de que ella se tome con humor su discapacidad y haga broma sobre ello, no le da derecho a nadie a opinar ni hacer chistes al respecto. "No os imagináis la cantidad de estos comentarios que he recibido. Una cosa es que yo haga chistes sobre mi discapacidad y humor negro y otra que las hagas tú, que nadie te ha dado permiso. Pero es muy fácil insultar detrás de una pantalla", ha indicado.

Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la atleta Desirée Vila / EFE

Una historia de superación

La vida de Desirée dio un vuelco en marzo de 2015. Una caída en un entrenamiento de gimnasia acrobática le provocaba una fractura de tibia y peroné, la cual le causó a su vez una obstrucción de arteria. Debido a una negligencia médica, la lesión se complicó, provocando que la amputación de su pierna derecha fuese la única opción para salvarle la vida a la atleta.

Pese a seguir echando de menos la gimnasia, y tras probar el tenis en silla, el baloncesto y la natación, Desirée vio en el atletismo una oportunidad de reinventarse. Lejos de hundirse, la atleta gallega siempre ha afrontado su discapacidad con optimismo, y se ha convertido en un referente en las redes sociales, dónde muestra cómo es su día a día. En su cuenta de Titkok acumula ya más de 800 mil seguidores, además de superar el millón de reproducciones en algunos de sus vídeos.