Asier Martínez: "Acatar lo injusto no implica aceptarlo"

Asier Martínez, que fue descalificado por una salida nula en las semifinales de los 60 metros vallas de los Mundiales en pista cubierta de Glasgow (Escocia), volvió a cargar contra su sanción a través de las redes sociales y declaró que "acatar lo injusto no significa aceptarlo".

El atleta navarro, que según los jueces protagonizó una salida nula, corrió bajo protesta y realizó una carrera perfecta ganando su semifinal, aunque su marca no fue publicada ni reconocida oficialmente debido a la descalificación, en ese momento provisional.

El equipo español, disconforme con la resolución, presentó un recurso al considerar que la salida nula era de otro atleta, en concreto del chipriota Milan Trajkovic, y, tras ver el vídeo y deliberar durante casi una hora, mantuvieron su postura de descalificación.

"Rabia, impotencia, frustración, indefensión… Acatar lo injusto no implica aceptarlo. Y sin pretender dar lástima a nadie, creo que lo que sucedió en la pista no refleja el nivel de competitividad que pude demostrar. Me volveréis a ver", declaró Asier en sus redes sociales.

Tras este revés sufrido en los Mundiales de pista cubierta de Glasgow, los dos próximos objetivos de Asier Martínez son los Europeos de Roma en junio y después los Juegos Olímpicos de París.