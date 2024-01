Simeone, una de cal y otra de arena con Arabia

Arabia Saudí ha llamado varias veces a la puerta del Atlético de Madrid. La liga con más dinero del mundo no pierde de vista ni a los jugadores ni al técnico del conjunto rojiblanco.

El fútbol saudí ya tentó a Diego Pablo Simeone para que dejara el club madrileño pero, por el momento, el técnico no quiere moverse de la capital.

Pero Simeone no fue el único. Algunos jugadores colchoneros han dicho 'no' a suculentas ofertas de distintos clubs árabes y sólo uno acabó cediendo.

LOS 'NOES'

Álvaro Morata

Arabia Saudí quería sí o sí a Ávaro Morata y fueron con todo para llevárselo. Primero le ofrecieron llegar al Al-Tawoon, equipo de la ciudad de Buraidah, por 50 millones al año y 25 para el Atlético de Madrid. Incluso el ministro de deportes del país lo llamaba frecuentemente para convencer al jugador. Pero la respuesta de Morata fue clara: no.

El fútbol saudí no se rinde tan fácilmente y, por ello, le hicieron una segunda oferta. Mismo dinero, distinto equipo (Al-Hilal) y mejores condiciones para su familia ya que vivirían en Riad, capital de Arabia. Pero la respuesta del madrileño no cambió. Morata está muy feliz en su ciudad siendo uno de los delanteros de moda europeos y por ello volvió a renovar con el Atlético, donde seguirá marcando goles hasta junio de 2026.

Saúl Ñíguez

A principios de junio saltó la bomba: Arabia Saudí iba a por Saúl. El Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, lo tuvo en su agenda y hasta le hizo una oferta. El equipo saudí quiso convencer al ilicitano con un sueldo de 50 millones de euros por dos temporadas.

El club estaba dispuesto a dejarlo salir, pero fue el propio jugador el que dijo que no rotundo. Una de las razones fue su familia: con una niña pequeña y con otro en camino, el jugador prefería quedarse en la liga española. Otro de los motivos fue el querer recuperar el sitio en el club de su vida. Y en ello está.

Rodrigo de Paul

El reciente campeón del mundo también fue tentado por el dinero saudí. El Al Ahli fue a por el centrocampista argentino el pasado verano ofreciendo tanto al club como al jugador unas cifras multimillonarias: 15 millones anuales para De Paul y 32 millones para el club colchonero. Ambos estuvieron de acuerdo: Rodrigo de Paul no estaba en venta.

El argentino prefirió quedarse en Europa tras comentar su situación con dos personas muy importantes para él: el 'Cholo' Simeone, entrenador en el Atlético, y Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina. Los dos entrenadores coincidieron en que lo mejor para De Paul era rechazar la oferta de Arabia, y el tiempo les ha dado la razón.

Stefan Savic

Fue el propio Savic el que reconoció los contactos con Arabia Saudí. En concreto fue con el Al-Shabab, equipo que acabó convenciendo a uno de sus compañeros en el Atlético.

Antoine Griezmann

El máximo goleador del Atlético de Madrid también fue tentado por el dinero saudí. De nuevo el Al Nassr picó a la puerta del 'Principito' con una suculenta ofera: 200 millones por tres temporadas.

Griezmann acababa de volver al Atlético tras su 'erasmus' en Barcelona. El (segundo) fichaje del francés por el conjunto rojiblanco se hizo oficial el pasado julio. Y fue precisamente en ese verano cuando Griezmann recibió la llamada de Arabia. Hubo reuniones, pero el 'Principito' lo tuvo claro: "Le dije a mi hermana: 'No me muevo, me quedo aquí'. Voy a intentar batir el récord". Y dicho y hecho.

EL 'SÍ'

Yannick Carrasco

El único sí (de momento) que ha recibido el fútbol saudí por parte del Atlético de Madrid fue el de Carrasco. Tras dos etapas y 266 partidos como rojiblanco, Carrasco decidió poner rumbo a Arabia Saudí para defender la camiseta del Al-Shabab.

El 5 de septiembre, fecha en la que el mercado de verano ya se había cerrado en España, se hizo oficial el traspaso del belga por 15 millones más dos en variables.

@AlShababSaudiFC

En Arabia están encantados con el extremo. En lo que va de temporada de la Saudí PRO League, Carrasco ha disputado 13 partidos y ha dado dos goles y tres asistencias.

EL INTERROGANTE

Ángel Correa

El último en recibir una nueva oferta para jugar en la liga saudí ha sido Ángel Correa, que podría abandonar el Atlético de Madrid durante este mismo mercado invernal. El Al Ittihad ya fue a por el argentino el pasado verano, pero tanto el club como el jugador se negaron. Ahora parece que la situación ha cambiado.

El delantero, que llegó al Atlético en 2014, cree que ya ha dado todo lo que podía dar por su equipo y está dispuesto a escuchar ofertas. El equipo de Benzema mantiene la oferta que le hizo en verano: 60 millones por tres temporadas. Pero el conjunto rojiblanco no dejará salir a 'Angelito' por menos de 30 millones.