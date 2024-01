El desastre de Memphis en el Atlético

El FC Barcelona decidió vender a Memphis Depay al Atlético de Madrid por una cantidad cercana a los tres millones de euros. Una cifra que en un principio pareció escasa, pero que ahora, visto el rendimiento del futbolista, se contempla como un gran acierto del equipo azulgrana.

La llegada del jugador neerlandés al club colchonero levantó unas expectativas que no ha podido cumplir. Memphis no ha sabido sacar todo su potencial y no ha recuperado su mejor nivel bajo las órdenes del 'Cholo' Simeone.

El historial de lesiones del exfutbolista del Barça no para de crecer. La última, antes del enfrentamiento ante el Real Madrid en la Supercopa de España. Depay sufrió una contractura en el abductor que no le permitió ser de la partida en el derbi madrileño.

El calvario de las lesiones

Sin duda, la gran dificultad de Memphis en el Atlético han sido las continuas lesiones y problemas musculares que ha ido arrastrando durante toda su estancia en el equipo madrileño. En menos de 1 año se ha perdido un total de 24 partidos por lesión.

En concreto, las molestias musculares han sido las que más han afectado al atacante. Las complicaciones del jugador con las lesiones ya venían de antes porque con el Barça también estuvo parado en una gran cantidad de partidos.

Señalado por el 'Cholo'

Cabe destacar que cuando Memphis Depay ha estado disponible para jugar, no ha contado con muchos minutos de juego. La falta de ritmo tampoco ha ayudado a un jugador que le cuesta volver al 100% de su forma física.

El 'Cholo' Simeone no ha acabado de confiar en el futbolista neerlandés. La exigencia defensiva que le pide el técnico argentino a sus jugadores no ha favorecido nada a un Memphis que trabaja lo justo en el terreno de juego.

Habrá que ver como evoluciona el estado físico del todavía jugador del Atlético de Madrid, y si a su vuelta cuenta con más oportunidades para demostrar el excelente nivel que tiene en sus botas.