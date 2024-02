Pendientes de Griezmann en el peor momento

Antoine Griezmann, tras lesionarse en el tobillo en la ida de octavos de Champions ante el Inter, es la gran duda en el conjunto colchonero para la importante cita copera del próximo jueves ante el Athletic.

La gran duda en la actualidad colchonera es si, su gran estrella, Griezmann, estará disponible este jueves. El esguince en el tobillo que sufrió en el duelo de Champions hizo que no pudiese terminar el partido y fuera sustituido en el minuto 78 por Ángel Correa. El francés no viajó al pasado sábado para disputar el duelo de liga ante el Almería.

Griezmann, pese a que los últimos partidos bajó su nivel considerablemente debido a una gran carga de partidos, ha logrado 18 goles y siete asistencias esta temporada y sería vital para los colchoneros tenerlo disponible este jueves. Además, Griezmann tiene un cariño especial al equipo vasco. El Athletic es el equipo al que más goles ha anotado en toda su carrera. Ha marcado un total de 14 goles.

Simeone no arriesgará con el francés

Pese a la ilusión de Griezmann de estar en el importante duelo, Simeone es consciente de que sería peor perderlo para más partidos. El conjunto colchonero tiene un calendario muy duro con importantes frentes abiertos. En las próximas semanas, los colchoneros reciben al Real Betis en casa y querrán mantenerse en puestos Champions y el 13 marzo disputan el partido de vuelta de los octavos de final ante el Inter. El técnico argentino, sabedor de los importantes partidos que vienen, afirmó en la previa del partido ante el Almería que no arriesgarían con el francés: "No vamos a forzar a Griezmann para nada, volverá cuando esté bien. No vamos a forzar a ningún jugador", declaró el técnico argentino.

Teniendo en cuenta que el jugador no fue ni convocado para el duelo ante el Almería, todo parece indicar que no estará disponible para este jueves. Pese a eso, Griezmann apurará a contrarreloj para llegar al duelo copero, pese a que, su entrenador, no comprometerá el estado físico del jugador para no perderlo en los próximos partidos.