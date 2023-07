El papel de Simeone en el fichaje de Javi Galán

El nuevo lateral rojiblanco explicó la importancia de venir al Atlético de Madrid y destacó la influencia del técnico argentino en su decisión Procedente del RC Celta, Javi Galán afirmó cumplir un sueño con su llegada al club colchonero

El extremeño Javi Galán, nuevo lateral izquierdo del Atlético de Madrid, declaró este miércoles que el entrenador argentino Diego Simeone ha sido "muy decisivo" para tomar su decisión de fichar por el conjunto rojiblanco, en el que también coincidirá con el francés Antoine Griezmann, un jugador al que está "deseando conocer como persona y dentro del campo".

El nuevo futbolista del Atlético, de 28 años, llega tras disputar en las dos últimas temporadas con el Celta de Vigo 79 partidos, 75 de ellos como titular, con un gol y siete asistencias. Antes jugó en el Huesca, en el Córdoba y en el Badajoz.

"Estar aquí, con mi familia y amigos, es un sueño cumplido. Estoy muy contento y estoy ya deseando estar con mis compañeros. Esto es el trofeo a tantos años de trabajo y ser uno más de tantos extremeños que han jugado aquí me hace estar muy orgulloso", dijo Galán, que aseguró estar preparado para el reto que supone jugar en el Atlético.

"Estoy preparado para ello. He luchado mucho para estar aquí y estoy deseando cumplir los objetivos. Vengo a aportar energía, compromiso y mucha humildad. Esa competitividad dentro del equipo es lo que nos hará conseguir cosas grandes", confesó.

"Hay una plantilla muy grande en todos los ámbitos y con mucha calidad", comentó Galán, que de los futbolistas que ahora serán sus compañeros destacó al francés Antoine Griezmann.

"Cuando jugaba como nosotros parecía que se paraba el tiempo. Jugar con él, como con los demás, nos va a aportar mucho. Estoy deseando conocerlo como persona y sobre el campo", apuntó.

Galán, durante su presentación oficial con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la que estuvo arropado por el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, no piensa que la competitividad que tendrá en su posición le pueda relegar a un segundo plano.

"No vengo a pensar eso. Vengo a aportar lo máximo y sé que voy a ayudar muchísimo", comentó.

El futbolista extremeño estará en el Atlético de Madrid a las órdenes de Diego Simeone, que lleva dirigiendo al equipo desde diciembre de 2011.

"Estoy deseando conocer al 'Cholo'. Me va a hacer aprender mucho y un club tan grande como este también me va a aportar mucho. Simeone ha sido muy decisivo para venir aquí porque voy a estar con uno de los mejores entrenadores del mundo. Yo voy a aportar mucho al equipo pero ellos me van a aportar mucho a mí", subrayó.

Javi Galán desveló que "nada más" surgió la posibilidad de fichar por el Atlético se decidió. "No lo pensé. Fue todo muy rápido y estoy muy contento".

Sobre su adaptación al equipo y a un esquema diferente de juego, e incluso de posición como lateral o extremo, Galán fue tajante. "He jugado más en defensa de cinco que de cuatro y también he jugado en dos posiciones. Me siento totalmente adaptado a las dos".

Por último, Javi Galán habló del cambio radical que supone el recuerdo de su paso por los campos de Preferente a un estadio como el Metropolitano y la magnitud de un club como el Atlético de Madrid.

"Hay mucha diferencia en todos los ámbitos. El Atlético es un club muy grande. Cuando llegué a las oficinas todo el mundo me acogió muy bien. He sufrido tanto de visitante en el Metropolitano que ahora quiero disfrutar", finalizó.