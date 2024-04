Nico Williams, el límite es el cielo

Nico Williams está a un partido de poner la guinda a una temporada que recordará toda su vida, la de la consagración definitiva como futbolista de élite. La mejora respecto al curso pasado es tal que se ha ganado a pulso ser considerado uno de los mejores extremos del mundo. Este sábado tiene la opción de ganar el primer título de su carrera y la Eurocopa está a la vuelta de la esquina. En juego, tocar el cielo con 21 años.

La naturaleza de la vida se basa en tomar decisiones. Priorizar unas cosas por encima de otras. Y el Athletic decidió visitar el Bernabéu sin Nico Williams, que tenía una sobrecarga en su pierna derecha. ¿El objetivo? Ganar la vigesimoquinta Copa del Rey ante el Real Mallorca, título que no se celebra en Bilbao desde la temporada 83/84. Para ello, Valverde sabe que necesita la mejor versión del extremo ‘zurigorri’.

VALVERDE Y UNA DECISIÓN CRUCIAL

Precisamente, y hablando de decisiones, Ernesto Valverde ha sido clave en el ‘despegue’ total de Nico Williams. Lo cambió de banda, de la derecha saltó a la izquierda, y simplemente explotó. Sí, apuntaba maneras desde su debut en 2021 de la mano de Marcelino, pero el ‘Txingurri’ le ha quitado el corsé, y ahora no hay quien lo pare.

Nico Williams y Ernesto Valverde durante un entrenamiento / EFE

El cambio de ubicación de Nico desató un ‘baile’ de posiciones en el ataque de los ‘Leones’. Su hermano, Iñaki, es el encargado de custodiar el sector derecho, a pie natural, luciendo su velocidad, capacidad de centro y disparo cruzado. Y Gorka Guruzeta ‘heredó’ la punta del tridente, huérfana tras el paso del internacional ghanés a banda.

¿Qué ha cambiado tanto? Simplemente, que Nico hace más cosas, pero más importante aún, las hace mejor. Al estar a pierna cambiada (diestro) tiene más opciones ante los defensas, ya que puede salir por los dos perfiles casi con el mismo peligro. Por fuera, para buscar línea de fondo y poner centros, o por dentro, apoyándose en su explosivo recorte y su potente disparo al palo largo, con su pierna hábil. Antes estaba limitado a buscar línea de fondo para poder centrar con su pierna dominante. Si salía por dentro, el balón le quedaba a la zurda.

LIBERTAD Y CONFIANZA

¿Y qué pasa cuando alguien está cómodo? Pues que tiene más confianza. El Nico de ‘ahora’, más liberado, suma seis goles y 13 asistencias en 29 partidos. El Nico de ‘antes’, con menos experiencia en una posición que le cohibía más, marcó nueve dianas y dio seis pases de gol en 43 choques. Paradójicamente, lo más interesante es que su impacto va mucho más allá de las cifras.

Nico Williams celebrando un gol contra el Atlético de Madrid / EFE

Nico Williams hace mucho más que marcar o asistir. Entiende el juego, sabe buscar la espalda del defensa, identifica los espacios para hacer daño al rival y los ataca con todo. Además, los rivales saben que les puede superar por velocidad y por habilidad, y eso le convierte en una distracción constante. Una bendición para sus compañeros.

A sus 21 años muestra unas condiciones físicas totalmente preparadas para la élite. Sin entrar en comparaciones, pero con la intención de dar contexto, hay jugadas en las que un ‘elegido’ como Lamine Yamal, que no hay que olvidar que tiene 16 años y aún se está formando físicamente, sufre notablemente. Sin ir más lejos, en el partido de Copa en el que el Barça cayó eliminado en San Mamés, al propio Lamine le costó horrores frenar a Nico Williams en una falta táctica. Ni cogiéndolo de la camiseta pudo mandarlo al suelo.

COSA DE HERMANOS

¿Hay algo mejor que vivir todo esto al lado de un hermano? Nico Williams tiene la suerte de compartir vestuario con su hermano Iñaki, ocho años mayor, y de cumplir un sueño que tenían desde pequeños. "Me corrige, me aconseja, siempre lo ha hecho en realidad, pero lo llevamos muy bien. Es mi hermano, pero también ejerce un poco de padre. Es todo muy bonito", destacó Nico en una entrevista para 'El Correo'.

Los padres de ambos vinieron a España sin nada a ganarse la vida. Por ello, Iñaki, al ser el hermano mayor, tuvo que hacer de 'padre' de Nico. "Es lo que me ha tocado porque mis padres estaban trabajando y yo, como le saco ocho años, tuve que cuidar de él y no dejarle solo", recordó el mayor de los Williams.

Iñaki Williams y Nico Williams, durante un bonito abrazo / EFE

Una relación inquebrantable que también se refleja en el campo. "Si te soy sincero, no acabo de asimilar que Nico esté conmigo en el campo, que nos pasemos el balón, que celebremos juntos los goles; los dos en el Athletic... Es una pasada, pero también extraño", reconoció Iñaki.

Sin embargo, el hecho de coincidir juntos sobre el césped genera inevitables comparaciones. En el mundo del fútbol ya se dan constantemente entre padres e hijos, imagínense entre hermanos. "Yo admiro a mi hermano sobre todo por cómo ha gestionado lo de ser "el hermano de…" No es fácil. Y desde niño. Ha aguantado constantes comparaciones conmigo, pero lo ha sabido llevar muy bien", enalteció Iñaki sobre Nico.

Los hermanos Williams en el acto de renovación de Nico con el Athletic Club / EFE

Por su parte, en una entrevista concedida al 'Club del Deportista', Nico desveló la importancia de Iñaki para que hoy en día sea futbolista profesional. “Me acuerdo de que mi hermano me empezó a insistir en alevines con 12 años en usar la pierna izquierda. Él es el que me hizo dar ese paso hacia delante y usar la pierna izquierda y al final me está dando de comer”.

Iñaki Williams tiene 29 años (cumplirá 30 en junio) y la carrera mucho más consolidada. Nico Williams, con solo 21 años, tiene un sinfín de aventuras por delante. Iñaki lo señaló como uno de los futbolistas que dominará el fútbol "en los próximos cinco años". La puerta ya la ha derribado. ¿Cumplirá con el atrevido pronóstico de su hermano?