El Al Nassr de Cristiano sufre para meterse en la Champions asiática

El equipo perdía 1-2 en el 87' y remontaron con tres goles en los últimos minutos El delantero portugués, no obstante, no logró anotar ninguno de ellos

Remontada muy sufrida del Al Nassr de Cristiano Ronaldo para sellar el billete a la próxima edición de la Champions asiática. Al-Ghannam en el 87', Talisca en el 94' y Brozovic en el 96' le dieron la vuelta al partido ante un el Shabab Al-Ahli de Dubai que ganaba 1-2. Salvaron un durísimo golpe al mega proyecto saudí.

FICHA TÉCNICA AFC Champions ALN 4 ________________ 2 ALA ALINEACIONES Al-Nassr Al-Aqidi; Sultan, Al-Fatil, Al-Amri ( Mukhtar 68'), Konan (Ahmed 87'); Abdullah, Al-Sulaiheem (Ghareeb 56'); Talisca, Brozovic, Mané; Cristiano Ronaldo. Shabab Al-Ahli Dubai Naser; Abbas, Renan, Planic, Saeed; Hareb (Tariq 65'), Milivojevic, Ganiev, Yahya; Igor Jesus, Dabbur. Goles 1-0 M.11 Talisca; 1-1 M.17 Alghassani; 1-2 M.46 Alghassani, 2-2 M.88 Al-Ghannam, 3-2 M.94 Talisca; 4-2 M.96 Brozovic. Árbitro Fu M. (China) T.A.: Hareb (45'), Alghassani (57'), Naser (75'), Salem (90'). Incidencias Estadio Al-Awwal Park

Cristiano pidió penalti en los primeros compases del partido tras ser derribado entre dos defensores del conjunto de Dubai dentro del área. No lo consideró así el colegiado pero el enfado se esfumó rápido gracias al 1-0. Llegó desde la esquina, producido por uno de los fichajes millonarios del conjunto de Arabia Saudí. Brozovic la puso a las mil maravillas para la entrada de un Talisca que soltó un cabezazo imparable. No es precisamente el punto fuerte del brasileño, pero no falló.

Poco duró la alegría en el Al-Nassr que cinco minutos después recibía el mazazo del empate. Dabbur, ex del Sevilla, asistió para la entrada desde la segunda línea de un Alghassani que batió a Al-Aqidi. Intentó Cristiano animar a los suyos y la tuvo el portugués en la última jugada del primer tiempo con un remate acrobático que se marchó a las nubes.

El varapalo importante llegó tras el paso por los vestuarios. En la primera jugada para ser exactos. 32 segundos le bastó a Alghassani para inventar una diagonal y picadita ante la salida del portero del Al-Nassr. Con el 1-2, la amenaza de no clasificarse para la Champions asiática era latente y con el paso de los minutos el nerviosismo no paraba de crecer.

Hasta que la épica llegó a Riad. Al-Ghannam empató el partido en el 87', Talisca le dio la vuelta en el 94' y Brozovic sentenció en el 96'. Rozaron el fracaso absoluto. Solo lo rozaron.