El Betis 'pasa' de los consejos de Pellegrini

La millonaria venta de Luiz Felipe al Al-Ittihad abre la puerta a la división club-entrenador Pellegrini avisó que vender a Felipe era un hecho de "irresponsabilidad"

Pellegrini siempre se ha mostrado comprensivo con el Real Betis y su situación económica. En muchas ruedas de prensa, el técnico argentino se ha referido como "la realidad económica del club". Ahora, pero una vez cerrado el mercado de fichajes, el entrenador se ha 'cabreado' por la venta de Luiz Felipe a Arabia Saudí. El Betis no podrá reemplazar el central, al ser vendido una vez haya terminado el mercado de fichajes en La Liga EA Sports.

El calendario del Real Betis no da tregua y jugará unos 20 partidos hasta que no se abra la nueva ventada de fichajes de invierno. El sábado el técnico tildó de "irresponsabilidad" vender a Luiz Felipe con el mercado de fichajes ya cerrado. Ahora, se encuentra con una pieza menos y muy importante para su esquema, pero la economía del club lo ha celebrado. Los dirigientes del Betis entendían que no se podía dejar escapar esta operación, teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa la entidad y que se ha iniciado una ampliación de capital en la que se le pide un nuevo esfuerzo añadido a los accionistas.

El traspaso de Luiz Felipe dejará unos 20 millones de euros en las arcas del Heliópolis, después de llegar libre ahora hace un año. El rédito se puede dejar que ha sido muy bueno, pero el Betis no tiene tiempo de reacción hasta el mercado de invierno. El 'pulso' que ha mantenido la entidad con el entrenador también quedó demostrada en la pasada jornada liguera, cuando Pellegrini dejó fuera a Chadi Riad de la convocatoria, al ser un fichaje 'de club', con Ramon Planes a la cabeza de la operación.