Venus iguala a Serena

Registra también la mayor cantidad de apariciones en partidos WTA-1000 de cualquier jugadora estadounidense desde el inicio del formato en 2009 Pero solo ha sumado siete éxitos en 37 competencias disputadas desde 2020, período en que no superó segunda ronda

A pesar de la derrota, Venus Williams igualó a su hermana Serena (176) en la mayor cantidad de apariciones en partidos WTA-1000 de cualquier jugadora estadounidense desde el inicio del formato en 2009. Sloane Stephens también aparecerá en su partido número 176.

Después de perder en su debut en Indian Wells, la ex número 1 del mundo tampoco pudo superar la primera prueba en el Miami Open y cedió ante Diana Shnaider, que se impuso a la tres veces campeona del torneo por 6-3 6-3. El duelo generacional entre la joven de 19 años y la veterana de 43 terminó a favor de la primera, pese a que Williams intentó plantar cara en el segundo set, algo más igualado. Pero en definitiva Venus no pudo evitar al destino y la tenista rusa siguió adelante.

Pese a disfrutar su 14 wild card consecutiva en el máximo nivel, la mayor de las hermanas, de 43 años y campeona en 1998, 1999 y 2001, chocó contra la frescura de la juvenil zurda, de 19, quien estrenó recientemente en Tailandia su palmarés, totalizando seis dobles faltas, 15 winners, 24 errores no forzados y seis quiebres otorgados en una hora y 19 minutos.

En consecuencia, la ex número 1 del mundo, dueña de 49 títulos, siete Grand Slams, que sufrió una lesión en la rodilla en la última edición de Wimbledon y no se consagra desde 2016, cuando se proclamó en Kaohsiung, solo sumó siete alegrías en 37 competencias disputadas desde 2020, período en que no superó segunda ronda.