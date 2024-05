El mensaje de Al Khelaïfi a Mbappé

La relación entre Kylian Mbappé y el PSG ha estado marcada por la polémica y los altibajos, especialmente con el presidente de la entidad parisina, Nasser Al Khelaïfi, con el que el internacional francés ha tenido sus más y sus menos a raiz de sus reiterados amagos de cambiar de aires, un amago que este verano se convertirá en realidad.

La relación se tensionó este pasado verano cuando Mbappé anunció que no ejercería el año opcional que tenía en su contrato y que saldría libre a final de temporada. Al Khelaïfi le apartó del equipo, le dejó fuera de la gira y le amenazó con tenerle toda la temporada en el banquillo. Estos últimos días ha trascendido que el presidente del PSG reprochó a su máxima estrella que se fuera con la carta de libertad: "No se puede salir libre y reforzar a nuestro mayor rival. Todos los grandes jugadores, Bellingham, Kane, se van dejando dinero a su club. No se puede hacer daño al PSG. ¡Vas a legitimar la Superliga!".

La tensión se ha reabierto estos días con la cuestión del finiquito, pero tanto Mbappé como Al Khelaïfi parecen dispuestos a cerrar una relación de siete temporadas manteniendo las formas. El delantero frances lanzó el guante poniendo en valor su paso por el PSG: "Agradezco a todas las personas del club, ya sea el entrenador que siempre confió en mí, el staff, el personal médico, todos los integrantes del club, la dirección deportiva y el presidente. También al accionista que confió en mí, su alteza el Emir que vino a buscarme a los 18 años y apostó por mí".

Y Al Khelaïfi lo ha recogido deseando lo mejor al futbolista durante la ceremonia de entrega de los premios Globe Soccer Awards: "Le deseo lo mejor. Hizo cosas excepcionales por nosotros durante siete años. Tenía 18 años cuando llegó, ahora es un chico grande, que es el mejor jugador del mundo. Estoy orgulloso de lo que ha hecho por el club. Y nunca se sabe, tal vez algún día regrese a Francia... Conozco sus ambiciones, quería cambiar, ir a otro campeonato para tener nuevas experiencias y tiene derecho a hacerlo”.