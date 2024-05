El día que Flick se hizo del Barça

Hansi Flick es uno de esos entrenadores que forman parte de la bautizada como vía alemana: una escuela de cuya apuesta se basa en un fútbol ofensivo, intenso y agresivo. El ex del Bayern Múnich, donde se convirtió en el segundo técnico ganador del Sextete tras el de Pep Guardiola en el Barça, era un viejo deseo de Joan Laporta, que le dio la bienvenida al club en una jornada inolvidable en la que de forma oficial Flick se convirtió al barcelonismo. En definitiva, el entrenador germano recibió su bautismo como culé, una experiencia siempre gratificante en la que reina la alegría y la ilusión. Lo difícil llega después, pero el primer día está para disfrutarlo y Hansi lo hizo del primero al último minuto.

El presidente fue, junto a Rafa Yuste, de los primeros en llegar a las oficinas del Spotify Camp ou. Laporta y el vicepresidente deportivo se personaron poco antes de las once de la mañana. Al cabo de pocos minutos fue el representante del alemán, Pini Zahavi, quien llegó a las instalaciones: "Está todo ok", comentó a los medios de comunicación que esperaban a las puertas del recinto para captar las primeras imágenes del entrenador, que llegó procedente de la Ciutat Esportiva, donde coincidió con De Jong.

Joan Laporta y Hansi Flick se estrechan la mano en las oficinas del FC Barcelona / FCB

Como estaba todo atado desde el día anterior y no había ningún temor a que el acuerdo alcanzado con el egarense se torciera, el Barça avanzó trabajo con Flick en lo que a la sesión de fotos y sus primeras declaraciones se refiere. Las lanzó después de que se hiciera oficial la salida de Xavi y la contratación del alemán. Antes, de hecho, tocaba sellar con su firma el contrato que ha firmado por dos temporadas con la entidad culé. Lo hizo en presencia de su agente y de Joan Laporta, con quien también inmortalizó el momento estrechando su mano. El máximo representante del Barça le deseó suerte en su nueva etapa en el banquillo.

Hansi Flick, firmando su contrato con el Bayern / FC Bayern

No fue hasta la una y cuarto cuando el club emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba lo pactado un día antes: "El FC Barcelona y Xavi Hernández Creus han llegado a un acuerdo para la desvinculación del contrato que el técnico y su staff tenían con el Club hasta el final de la temporada 2024/25. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Xavi y al resto de su staff técnico por su compromiso, dedicación y generosidad y por las facilidades dadas para desvincularse contractualmente. Del mismo modo, le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional". Y así se puso punto y final a la etapa de dos temporadas y media del egarense en el Barça.

Y así, quince minutos más tarde, arrancó la etapa de Hansi Flick, que coge el relevo de su colega con el objetivo de obtener el máximo rendimiento posible de una plantilla que sufrirá algún cambio este verano y que tiene como meta la próxima temporada volver a ganar títulos tras la cerrada en blanco. Fue a partir de la oficialización del adiós de Xavi cuando el club, a través de sus canales de comunicación, empezó a dar la bienvenida a un nuevo culé. Flick posó junto a su carnet de socio y pasa a formar parte de la amplia familia blaugrana.

El Barça colgó un tuit en el que aparecía un teclado de móvil con la palabra fútbol escrita en alemán antes de, por fin, anunciar la incorporación de Hansi Flick al banquillo. Sus primeras palabras fueron toda una declaración de intenciones: "Es un gran honor y un sueño trabajar para este gran club, tengo muchas ganas de empezar. Desde que he llegado, he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hace todo lo que puede por su éxito". El técnico tiene claro que "la filosofía que tiene es muy similar a la mía: posesión y fútbol ofensivo, es lo que amo". También habló de la cantera y está seguro que "es una de las mejores del mundo". Flick tiene la llave del éxito: "Tenemos que trabajar juntos, junto a Deco y el presidente Laporta". Además, se mostró ilusionado porque, aunque "gané algunos títulos con el Bayern, mi hambre es muy grande y me gustaría seguir este camino con el Barça. Tengo ganas de empezar este viaje con vosotros", se dirigió por última a la afición: "¡Visca Barça!", acabó.