La última crítica al raking ATP de un famoso tenista

"El sistema de clasificación no se basa en el talento" apunta Kyrgios El australiano también cargó contra Barty y Australia

Nick Kyrgios ha vuelto a ser noticia tras sus declaraciones sobre la confección del ranking ATP. El tenista australiano ha hablado sobre la diferencia entre el sistema ATP y el sistema 'UTR', con el que sería segundo.

Al conocer que podría ser el número 2, el australiano ha explotado en sus redes sociales: "Lo dije antes. El sistema de clasificación actual se basa en la consistencia y cuánto juegas. No se basa en el talento y estado de forma".

En ese ranking 'UTR' el número 1 sería Novak Djokovic, campeón de Wimbledon precisamente ante Kyrgios. Pero esos puntos no se computan. El serbio no pudo disputar ni el Open de Australia ni el US Open al no estar vacunado contra el coronavirus.

Indignado con Australia

Nick Kyrgios ha vuelto a tener otra salida de tono. Se ha mostrado de lo más molesto al saber que Ashleigh Barty ha sido galardonada con la Medalla Newcombe que reconoce al mejor tenista del año en Australia.

"No se me respeta en absoluto, me importa una mierda", escribió Kyrgios en redes sociales junto a una comparativa de los triunfos de él y Barty en torneos y partidos durante este 2022.