El público premia a Nadal

El balear conquista por primera vez en su carrera el Premio ATP 'Favorito de los Aficionados" Sucede en el palmarés del premio a Roger Federer, quien lo llevaba ganando desde el año 2003

Por primera vez en toda su carrera Rafa Nadal ha sido galardonado con el premio ATP ‘Favorito de los Aficionados’. “Estoy muy feliz por recibirlo. No puedo agradecer lo suficiente a la gente no solo este premio, sino el apoyo y los ánimos que me llegan en cada rincón del mundo. Lo es todo para mí y tengo muchas ganas de que llegue 2023 y que compartamos grandes momentos de nuevo”, comentó Nadal a través de un vídeo emitido por la ATP.

El balear sucede en el palmarés del premio a Roger Federer, quien lo ganaba de forma ininterrumpida desde 2003. Casi 20 años siendo el tenista del circuito favorito del público. Un año sí y el otro también. Ahí es nada.

Este año Rafa también está nominado al Premio Stefan Edberg a la Deportividad junto a Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Frances Tiafoe. Además, el tenis español aspira a otros dos galardones: Jugador con Mayor Progresión en la persona de Alcaraz y Entrenador del año con Juan Carlos Ferrero.