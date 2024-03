El portero que más para

Entre los porteros de LaLiga 23/24 con al menos 15 paradas en la competición, ninguno tiene un porcentaje más alto de paradas que el guardameta del Real Madrid, Andrey Lunin, con 36 y un 76.6%. Le sigue muy de cerca Claudio Bravo, del Betis, con 16 y un 76, 2%. Después, Unai Simón con 79 y un 74,8%. Y a continuación su compañero Kepa, con 26 y un 74,3% y cierra el selecto grupo de los cinco primeros Ter Stegen, con 49 y un 73,1%. apuestas al real madrid

Lunin, 25 años, ha demostrado ser un portero de garantías cuando le han dejado, las pocas veces que Courtois ha estado lesionado. Llevaba cinco años esperando que le dieran la oportunidad de hacerlo, pero Courtois le cerraba el paso. El rendimiento del belga ha sido incuestionable en los últimos años obligando al ucraniano a trabajar en silencio esperando su momento. Pero el club no se lo ha puesto fácil, porque con la desafortunada lesión de Courtois le ficharon competencia de primera línea para seguir poniéndoselo difícil. La llegada de Kepa fue un signo de desconfianza, que después el ucraniano se dedicó a desmentir a base de grandes actuaciones.

Carlo Ancelotti fue su primer enemigo después de dos años viéndole entrenar en Valdebebas. Quizá ese carácter introvertido y no levantar la voz facilitó la tarea del técnico para no considerar la posibilidad de que podría ser un portero de garantías. Lo mandó al banquillo en cuanto Kepa estuvo listo para jugar y, por qué no decirlo, tener el apoyo del entrenador de porteros del italiano, Llopis, al que conoció en la cantera del Athletic.

Lunin se ha ganado el respeto con sus paradas fusionándose con el equipo. Ahora el Madrid ha cambiado de opinión y quiere que siga y desprenderse de Kepa.