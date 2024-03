La estrella emergente que se aísla de las redes sociales

Javi Guerra es el último crack surgido de la fértil cantera del Valencia El futbolista, que habla un perfecto inglés, vive feliz sin 'X', antes twitter, desde su irrupción

Una de las grandes revelaciones de LaLiga en el último año es el joven centrocampista del Valencia Javi Guerra.

El jugador de Gilet es ya un habitual del combinado español Sub 21, y muchos esperan verle pronto en la selección absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente.

Javi Guerra es, además, un futbolista joven que se aparta de los tópicos de los cracks en ciernes. Aplicado y estudioso, desde niño asistió a un colegio bilingüe y domina a la perfección el inglés.

Además, el centrocampista no tiene redes sociales. Así lo explica en 'As': "Los futbolistas estamos muy expuestos en las redes sociales y creí que lo correcto en ese momento era aislarme de las redes porque no me iban a traer nada bueno. Creo que que tomé la decisión correcta y, de hecho, sigo sin sin tener Twitter".

Sin duda, una decisión que le ayuda a centrarse en una carrera que apunta muy alto.

Y es que el espigado mediocampista de Gilet, nacido el 13 de mayo de 2003, ha heredado con total naturalidad el 8 de Rubén Baraja, su técnico.

Aunque muchos grandes le siguen de cerca, recientemente renovó con el Valencia y Javi Guerra lo resume en cuatro palabras: "Estoy donde quiero estar".