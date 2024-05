Once partidos sin perder

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos once partidos en la Liga de Campeones (7V 4E), su mejor racha invicto en la competición desde mayo de 2017 (15P 10V 5E).

El Madrid además ha empatado cuatro partidos seguidos de Copa de Europa por primera vez en su historia: 1-1 Leipzig, 3-3 City, 1-1 City, 2-2 Bayern.

En su último partido, la ida de las semifinales, el Bayern terminó dejando con vida al Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League. Un inocente penalti del coreano Kim sobre Rodrygo sirvió en bandeja a 10 minutos para el final el 2-2 definitivo de Vinicius. El Bernabéu decidirá quién se gana el billete para la final de Wembley.

“En esta competición es importante no perder. Por eso estamos aquí. Estamos para hacer grandes cosas y queremos ir a la final”, dijo Vinícius. Toni siempre hace todo muy fácil y me ha regalado un gol”, acotó Vinícius. “Entrenamos mucho juntos y nos conocemos muy bien. Me alegro mucho de poder marcar dos goles. Ahora toca una noche mágica en casa”.