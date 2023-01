El Everton anuncia el sustituto de Lampard

Sean Dyche se hará cargo de los 'toffee' hasta junio de 2025 Su debut en el banquillo será el próximo sábado ante el Arsenal

El técnico Sean Dyche se hará cargo del banquillo del Everton tras la destitución la pasada semana de Frank Lampard, según anunció este lunes el club de Liverpool.

Los "toffees" confirmaron en un comunicado que Dyche, de 51 años, ha firmado por dos años y medio, hasta junio de 2025, y que ya tomará las riendas del equipo el próximo sábado en un partido de la Premier ante el Arsenal, líder de la Premier, en Goodison Park.

