Neymar, la kryptonita de Mbappé

Sólo el brasileño, que registró 257 por 253 del jugador del PSG, supera al francés en goles marcados cumplidos los 24 años El delantero parisino supera ampliamente a Messi (197) y a Cristiano Ronaldo (132)

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, cumple 24 años con un balance de 253 goles en 363 partidos en sus clubs y en la selección. Con un hat-trick en la final del Mundial de Qatar 2022, el atacante se quedó con la miel en los labios.

Unos registros espectaculares que le auguran un futuro en el que de seguir a este ritmo podrá superar muchos récords. Pero el francés no ha podido superar a Neymar, que a esa edad, acumulaba 257 goles.

El ex del AS Mónaco sí que supera, y de largo, a otros jugadores como, por ejemplo, Ronaldo Nazário (233) Lionel Messi (197), Cristiano Ronaldo (132), Benzema (127) o Henry (89).

Mbappé va camino de ser uno de los jugadores más importantes del siglo XXI. Pese a su juventud, el jugador es ya una realidad y su techo es todavía una incógnita: su elegancia y determinación lo catalogan como un futbolista top.

