El dato del que nadie habla y que demuestra la perfección de Mbappé

El francés ha anotado más goles (8) de lo esperado (5.26) en esta Copa del Mundo Su hat-trick en la final no valió un título y Francia no pudo mantener el trono

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, fue el gran damnificado de la final del Mundial de Qatar 2022. Con una exhibición personal sin paliativos, el goleador se apuntó tres dianas y mantuvo a su selección en el partido pese a la buena imagen de la albiceleste.

El francés, que se llevó el trofeo a máximo artillero del campeonato con un total de ocho tantos, superó con creces todo aquello que transmiten la inteligencia artificial: se apuntó un total de 2,74 goles más de los esperados (5.26) en el país qatarí.

El ex del AS Mónaco no pudo repetir el éxito de 2018, cuando Francia se impuso de forma clara en Rusia a Croacia en la final. El combinado francés consiguió su segunda estrella para sacudirse el mal sabor de boca con la Eurocopa de 2016.

Francia se apaga en los penaltis

El combinado de Didier Deschamps completó un excelente ejercicio de resistencia en la final ante Argentina: se sobrepuso a un 0-2 en contra en apenas dos minutos y posteriormente forzó la tanda de penaltis en la segunda mitad de la prórroga.

2.74 - @KMbappe 🇫🇷 ha sido el jugador de la #CopadelMundoQATAR2022 con un mejor diferencial (2.74) entre los goles marcados (8) y los goles esperados (XG: 5.26). Perfección. pic.twitter.com/eatDHI0ZiA — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2022

Los galos estuvieron dubitativos durante los lanzamientos desde los 11 metros y Coman y Tchouameni erraron sus disparos para que Montiel, que se encargó de lanzar el cuarto, llevara a Argentina a la gloria una vez más en su historia.