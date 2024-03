Fue ídolo global en la Euro'16 y sigue marcando goles decisivos

Es imposible pensar en la Eurocopa 2016 sin recordar a los miles de aficionados de Irlanda del Norte cantar el "Will Grigg's on fire" dedicado a su delantero suplente, una canción que se convirtió en fenómeno viral.

Pues ocho años más tarde, el bueno de Will Grigg sigue anotando goles decisivos en Inglaterra. Ya no en la Premier, ni en Championship, ni siquiera en League One. Bajó hasta el quinto peldaño, y allí es ídolo.

El histórico Chesterfield ha logrado salir de la National League, quinta categoría inglesa, tras seis años de espera nada menos, con Grigg como figura. Hace un año perdieron la final por el ascenso en Wembley -nada menos- ante el mítico Notts County.

Esta temporada, ya sin las urracas y sin el Wrexham en su categoría, los 'Spireites' lograron el ascenso y con un Will Grigg convertido en ídolo total, autor de 24 goles decisivos para el regreso a la English Football League.

Una última victoria por 3-0 ante el Borehan Wood selló el ascenso, curiosamente sin goles del internacional por Irlanda del Norte ya que anotaron Jamie Grimes en dos ocasiones y Mandeville.

En mayo de 2016, un aficionado del Wigan -donde entonces militaba Grigg- subió a YouTube un vídeo titulado 'Will Grigg's on Fire' (traducible como 'Will Grigg está en racha'), donde el hincha cantaba las hazañas goleadoras del ariete con la base musical del tema 'Freed from Desire' de Gala Rizzatto.

El cántico fue adoptado por los aficionados del Wigan y por los seguidores de Irlanda del Norte, al punto de convertirse en un verdadero fenómeno viral de la Eurocopa 2016. Ahora, el bueno de Grigg sigue más "on fire" que nunca.