Otro 'castigo' para Márquez

El de Cervera no correrá en Austin por recomendación médica El español decidió no acudir a su circuito talismán con el objetivo de tener una plena recuperación para el Gran Premio de España, que tendrá lugar el próximo 30 de abril

Más malas noticias para Marc Márquez. El piloto de Honda Repsol no correrá en Austin, tal y como ha informado él mismo en un comunicado oficial a través de sus redes sociales: "Hemos decidido no correr ningún riesgo y, por tanto, no podré correr".

El de Cervera, que no tuvo su inicio soñado en este Mundial de 2023, confesó que todavía no está recuperado de lo ocurrido en el GP de Argentina: "Acaban de realizarme un TAC y se ha visto que el hueso está aún en proceso de consolidación. Seguiremos trabajando".

El español pierde una oportunidad de oro en su circuito talismán, el de COTA (Circuit of The Américas) en Austin, al dar prioridad a la recuperación de su fractura del metacarpiano de su mano derecha.

Bradl será el sustituto

Stefan Bradl sustituirá a Marc Márquez en el Gran Premio de las Américas de este fin de semana que pone fin a la etapa americana del Mundial antes de regresar a Europa.

Bradl, de esta forma, volverá a vestir los colores oficiales del equipo Repsol Honda para disputar un Gran Premio. El alemán tiene un cuarto puesto en su palmarés, concretamente en la carrera del año 2014.