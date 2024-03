Badosa lo vuelve a hacer

La española consiguió su primera victoria sobre una ex número 1 de la WTA No lo conseguía desde que derrotó a Victoria Azarenka en la final de Indian Wells de 2021

Con su primera victoria sobre Simona Halep en Miami, Paula Badosa consiguió su primera victoria sobre una ex número 1 de la WTA desde que derrotó a Victoria Azarenka en la final de Indian Wells de 2021.

La española se estrenó en la primera ronda del WTA 1.000 de Miami con remontada y victoria por 1-6, 6-4 y 6-3 contra la rumana Simona Halep, quien volvió a competir por primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 por una suspensión por dopaje. La española, que bajó a la posición número 80 del ránking mundial, fue de menos a más ante Halep.

Paula Badosa afrontaba el WTA 1.000 de Miami esperando terminar con las molestias en su espalda le están ocasionando en 2024. Y Simona Halep (32 años), regresaba a una pista de tenis tras un año y medio sin competir después de la sanción por dopaje y después de que el TAS redujese este castigo de cuatro años a nueve meses de sanción al no haber intencionalidad.

"Honestamente estoy sorprendida por el nivel con el que jugamos porque no habíamos competido mucho, y había viento. Hemos jugado bien, especialmente al final fue una gran batalla. Estoy muy feliz por conseguir la victoria. Para mí Simona es dura, es una gran victoria. "Estaba sufriendo en el primer set, intenté estar positiva, no fue fácil porque honestamente no tengo mucha confianza ahora, esta lesión (de espalda) ha sido muy dura, espero poder jugar muchos partidos y reencontrar esa Paula, una Paula fuerte mentalmente de nuevo", dijo Badosa en declaraciones a 'Tennis Channel' al acabar el partido.