Reina, 23 años desde su debut

Es el jugador que más diferencia de tiempo ha experimentado entre su debut y su último partido jugado Han pasado 23 años y 92 días desde su debut con el Barcelona en diciembre del 2000 ante el Celta

Pepe Reina, guardameta del Villarreal, es el jugador de LALIGAEASPORTS que más diferencia de tiempo ha experimentado entre su debut y su último partido jugado. (23 años y 92 días). Debutó en Primera División en las filas del Barcelona con tan solo dieciocho años. Fue el 2 de diciembre de 2000 en un partido ante el R. C. Celta de Vigo.

El veterano portero jugó ante el Olympique su partido 192 en competición europea de clubes. El cordobés, por otra parte, está muy cerca, a tan sólo cinco partidos de igualar a Cristiano Ronaldo como el futbolista con más encuentros en competición europea de clubes.

Pese a que la próxima temporada tendrá 42 años, y pese a que termina contrato con el Villarreal al final de presente curso, Pepe Reina descarta la retirada. Quiere seguir jugando: “No tengo muchas ganas de dejar el fútbol. Con casi 42 años me siento genial y siempre me gusta jugar. Todavía quiero aprender. Mi contrato acaba en junio, pero me gustaría seguir un año más. Tengo que sentarme a hablar con el Villarreal. Yo me siento muy feliz y con ganas de seguir jugando”.