Marcelino habla claro tras el ridículo del Villarreal

El Villarreal fracasó de forma estrepitosa en la ida de los octavos de final ante el Olympique de Marsella. El 4-0 deja prácticamente sentenciada la eliminatoria, pero lo peor para el conjunto español es la imagen ofrecida. Marcelino García Toral, que se enfrentaba precisamente al conjunto con el que empezó la temporada, hizo autocrítica tras el encuentro.

"Hemos estado lejos de nuestra mejor versión. Ha sido una derrota dura, muy dura, esperábamos un resultado diferente. Soy el máximo responsable de esta derrota. No he tomado las mejores decisiones hoy", afirmó el técnico del Villarreal. Sobre el recibimiento hostil en el Vélodrome y quedarse a saludar a los que fueron sus jugadores en el Marsella, Marcelino dejó claro que no tiene "por qué huir de nada".

Una cuestión de imagen

El equipo tendrá que afrontar este domingo un duro enfrentamiento en liga, nada más y nada menos que ante el Betis en el Benito Villamarín, antes del partido de vuelta en el Estadio de la Cerámica, en el que los de Marcelino tratarán de limpiar la imagen que han dejado en Francia.