El Real Madrid encuentra recambio a Carvajal

Informaciones cercanas al club blanco sitúan a Achraf Hakimi, ahora en el PSG, como el futbolista al que los blancos gustarían atar para relevar al lateral. Hakimi se formó en las inferiores del Real Madrid e incluso formó parte del plantel que en 2018 ganó la 18ª. Luego salió a Borussia, Inter y el PSG. El fichaje de Mbappé por el Real Madrid podría ayudar a este movimiento. Les une una gran amistad. Hakimi termina contrato en 2026. Entonces llegaría libre.

El Real Madrid es un club que vive el presente a través de su futuro. Es la única manera, insisten en el Bernabéu, de sobrevivir al fútbol de grandes fortunas o proyectos país que empiezan a copar Europa. Tener ya meditado el próximo movimiento ya no en el corto, sino en el medio plazo, permite a los blancos rejuvenecer una plantilla que sigue siendo competitiva, pero a la que le espera un gran porvenir con jugadores jóvenes como Tchouameni, Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrygo, Mbappé… En algunos casos, por cierto, a bajo coste. O incluso gratis. Es el modelo que, parece ser, van a querer aplicar para el recambio de Dani Carvajal. Una solución que, por cierto, mira al futuro… pero que en realidad tiene su origen en su pasado.

Medios cercanos al club blanco ya señalan a Achraf Hakimi, lateral derecho del París Saint-Germain (PSG) como un objetivo no para la próxima temporada, sino para cuando se le acabe el contrato al hispano-marroquí. Su vínculo con los galos termina en 2026. Y entonces será libre para regresar al club en el que creció hasta su salida rumbo al Borussia Dortmund allá por 2018. Aquello inició una carrera de emigración futbolera que le ha convertido en uno de los mejores laterales del Viejo Continente. También una de las ventas más jugosas que ha hecho el Real Madrid.

El club merengue lo colocó al Inter en 2020 por 43 millones de euros después de dos cesiones consecutivas en Alemania. Sólo una temporada en Italia fue suficiente para que el PSG lo convirtiera en uno de los laterales más caros del momento. Lo incorporó por 68 millones de euros. El Real Madrid esperaría no pagar ni un euro por él. Al menos no al PSG, club que seguramente no estaría dispuesto a dejarlo salir por la vía del traspaso. Sería algo similar al caso Mbappé, pero trasladado a un canterano merengue que, con los blancos, ya sabe lo que es ganar la Champions.

El efecto Mbappé

En la 2017-2018 Achraf ya formaba parte de la plantilla blanca que levantó la 13ª. Aunque de manera testimonial, el título le pertenece. Ahora intenta ganarlo con el PSG y junto a su amigo Mbappé. Una última bala antes de la salida del delantero precisamente al Real Madrid (salvo sorpresa) que, por ahora, no parece opción potente según las apuestas de fútbol de Betfair, que pone al PSG como sexto favorito, con una probabilidad implícita de ganar el título de apenas el 9%. Quizá juntos en el Real Madrid las opciones de levantar como amigos una orejona sería más factible.

Porque Achraf y Mbappé tienen un vínculo especial. De hecho son casi inseparables y eso ha ayudado a Mbappé, por ejemplo, con su español, que es excelente en parte porque el lateral (nacido en Getafe y criado en las inferiores del Colonia Ofigevi, un equipo de la ciudad madrileña) le ha enseñado. Casi siempre se les ve juntos fuera de los terrenos de juego, como demuestra la reciente visita que los dos hicieron a Barcelona y en la que aprovecharon un permiso para disfrutar de la vida en la Ciudad Condal. En ningún caso aquello fue un guiño al Barça.

Sin cambios de lateral por ahora

La información de un posible interés del Real Madrid en la vuelta de Hakimi coincide con una de las mejores temporadas de Dani Carvajal, apenas manchada por la roja que vio ante el Rayo Vallecano. Aún así, el de Leganés, con contrato hasta 2025, tendría 34 años para cuando el club merengue pudiera incorporar al ahora lateral del PSG. Sería un potencial relevo ideal que, por ahora, tendrá que esperar, porque el actual zaguero merengue es uno de los mejores en su puesto.

Además, en Concha Espina también parecen convencidos de la continuidad de Lucas Vázquez como su recambio. Un panorama que, eso sí, a no mucho tardar podría modificarse para pensar en el futuro de este Real Madrid que siempre intenta planificar temporadas a varios cursos vista. Y hasta ahora, no le ha ido nada mal.