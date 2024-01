Rakitic se despide: "La idea del nuevo entrenador no es la misma que la mía"

Ivan Rakitic se ha despedido del Sevilla por segunda vez, esta última de manera definitiva. El legendario jugador croata ha dicho adiós en un emotivo acto en el que ha explicado los motivos de su marcha a Arabia Saudí, donde le espera un contrato de dos años con el Al Shabab.

El croata se ha mostrado visiblemente emocionado durante su comparecencia. Rakitic ha estado acompañado en todo momento de su familia, así como de compañeros como Jesús Navas o Dimitrovic repartidos por el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El centrocampista deja un legado histórico en el club hispalense, donde ha conquistado dos Europa League así como pasar a la historia como el jugador extranjero con más partidos disputados en la historia del club. En Nervión echarán de menos a su jugador, aunque guardarán con orgullo su recuerdo para siempre.

Los motivos de su marcha

Rakitic ha explicado los motivos de su decisión de abandonar el club hispalense: "Me veía capaz de ser titular indiscutible, aunque los jugadores no tenemos que entender todas las decisiones. Entendí que la idea del nuevo entrenador no es la misma que la mía. Eso de entrar y salir del once no es lo mío. Yo quería ayudar al Sevilla en el campo. No quería estar sentado en el banquillo y cobrar lo que me queda. Quería estar hasta el último día de mi carrera como futbolista", explica.

El croata se va en medio de una extraordinaria crisis del equipo: "Estás acostumbrado a estar arriba y ganar, duele mucho que no sea así. Y quieres jugar otra vez y otra vez para darle la vuelta a la situación. Creo que en el Sevilla hay jugadores increíbles, pero en fútbol a veces toca pasar por estos momentos. Tengo más esperanzas que nunca de que todo va a ir hacia adelante, volveremos a ver el Sevilla donde tiene que estar", ha reflexionado.

Sobre su nuevo equipo, Rakitic está ilusionado con poder jugar en Arabia: "Tenía muy claro seguir aquí, pero llegó esa oferta, que se identifica muchísimo conmigo, un proyecto deportivo espectacular, un equipo que quiere crecer mucho, un presidente joven que quiere hacer crecer a su club... Todo ese proyecto era el que me atrajo de alguna manera es lo perfecto, porque se identifica con lo que quiero. Llegamos a un acuerdo fácil". La marcha de una auténtica leyenda del sevillismo.