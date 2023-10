La pesadilla de Zaniolo

Nicolò Zaniolo compareció ante la Fiscalía Federal acusado de haber apostado en plataformas ilegales El delantero del Aston Villa está involucrado en el 'Caso Apuestas', al igual que Tonali y Fagiolo

Zaniolo ya ha declarado. El último jugador que quedaba por hablar en el 'Caso Apuestas' de Italia ya lo ha hecho, pero este parece ser el caso menos grave. El delantero italiano respondió a todas las preguntas y no evitó ninguna objeción formulada por el Primer Ministro, aclarando definitivamente su posición: "No aposté al fútbol, sino al póker y al blackjack".

Tras conocer las sanciones de Tonali y Fagiolo, llegó el interrogatorio en Turín para el jugador del Aston Villa. El italiano reconoció haber apostado en plataformas ilegales, pero no al fútbol. Los abogados de Zaniolo reconocieron en un comunicado que no surgió ninguna prueba en su contra sobre la posibilidad de apostar en partidos de fútbol.

No obstante, reconoció "haber jugado ocasionalmente al póquer y al blackjack en plataformas ilegales. Además, el jugador aclaró que "nunca había sido objeto de amenazas o intimidaciones".

