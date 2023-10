Comunicado oficial del Newcastle sobre la sanción a Tonali

Ocho meses serán conmutados si el jugador se compromete a participar en un plan terapéutico y un programa educativo Sandro Tonali podrá regresar al fútbol competitivo a partir del martes 27 de agosto de 2024

El Newcastle United ha emitido un comunicado oficial para confirmar que el centrocampista italiano, Sandro Tonali, ha sido excluido del fútbol competitivo durante un período de diez meses, a partir del viernes 27 de octubre de 2023. Esta decisión se basa en acusación de apuestas ilegales presentadas por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

La sanción impuesta por la FIGC implica una suspensión total de 18 meses, de los cuales ocho meses serán conmutados si el jugador se compromete a participar en un plan terapéutico y un programa educativo en Italia que consta de 16 compromisos. Esta medida busca abordar las preocupaciones relacionadas con las apuestas ilegales y brindar la oportunidad de rehabilitación al jugador.

