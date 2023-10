Tras Tonali, turno para Zaniolo para declarar por el Caso de las Apuestas

El jugador del Aston Villa ha sido citado para declarar esta tarde ante la fiscalía de Turín El exjugador de Giallorossi, a diferencia de Fagioli y Tonali, no se autodenunció

Es el turno de Zaniolo. El jugador del Aston Villa y ex delantero de la Roma será interrogado como parte de la investigación sobre la supuesta red de apuestas ilícitas. El jugador italiano jugó los últimos 20 minutos de la Conference League ante el AZ Alkmaar este jueves y declarará esta tarde en la Fiscalía de Turín. El delito que alega la fiscalía es el de ejercicio ilícito de actividades de juego o apuestas.

Tras las sanciones ya conocidas de Fagiolo, 7 meses, y Tonali, 10 meses sin jugar, se sabrán las consecuencias que tendrá Nicolò Zaniolo. Un día trascendental para la carrera de un jugador que tendrá que declarar ante la justicia para evitar una sanción deportiva.

La fiscal Manuela Pedrotta, la responsable de la investigación sobre las apuestas ilegales, será la encargada de escuchar al jugador del Villa.

Como ocurrió con Tonali, los dispositivos móviles de Zaniolo también fueron incautados durante la redada policial en Coverciano. A diferencia de Tonali y Fagioli, el ex jugador de Giallorossi no se declaró y siempre afirmó haber jugado al póquer y al blackjack, pero no al fútbol . El viernes un análisis de los PC, tablets y smartphones.

