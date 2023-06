La peligrosa maniobra de Ocon que genera una catarata en la F1: "Es un monstruo"

Martin Brundle, leyenda de la F1, señaló: "Ocon es un tipo encantador, pero cuando se pone el casco se convierte en un monstruo" La peligrosa maniobra defensiva de Esteban Ocon ante Fernando Alonso en el reciente Gran Premio de Montmeló ha desatado las críticas al galo

Así como Sherlock Holmes tenía a Moriarty, también Fernando Alonso tiene a su némesis en el Gran Circo de la Fórmula 1. Con nombre y apellidos, Esteban Ocon.

La peligrosa maniobra defensiva del francés en el reciente GP de España en Montmeló ha desatado múltiples reacciones en el siempre exagerado entorno del 'Gran Circo'.

Apenas restaba quince vueltas para el final en el trazado barcelonés cuando Fernando Alonso, con ruedas nuevas, quería arrebatar la séptima posición al piloto de Alpine. Pero Ocon no se resignó a ser adelantado y forzó a Alonso a meterse en la entrada del pitlane. Hay quien le ha restado importancia, pero hay quien no lo ve así.

Los reflejos del ovetense evitaron males mayores, pero la maniobra del francés no ha quedado relegada al olvido. Así, Martin Brundle, expiloto y ahora comentarista, indicó que "esa defensa llega demasiado tarde. No se puede hacer. Tienes que colocar el coche antes de que lleguen a ti de esa manera. Ocon es un tipo encantador, pero cuando se pone el casco se convierte en un monstruo", señalaba en Sky Sports F1.

La historia de desencuentros entre Ocon y Fernando viene de lejos, incluso recrudecida cuando ambos fueron compañeros en Alpine, con una tormentosa convivencia en el mismo box.

Tras la carrera del domingo, Ocon restaba importancia a ese choque con Alonso en Montmeló. "Fue una buena lucha con Fernando, como es habitual cuando nos medimos en pista y nos encontramos. Es cierto es que esta vez él era más rápido. Me fue imposible retenerle detrás mío. Traté de defender mi puesto, pero al final no me quedó más remedio que dejarle marchar", dijo.