Los otros Pau Gasol del deporte español

La retirada del dorsal 16 de Pau Gasol en Los Ángeles Lakers es un hito para el deporte español y le instala para siempre en la historia del baloncesto patrio y mundial. Un reconocimiento a un deportista que triunfó al otro lado del charco y que se unió a otros que fueron abriendo camino para hacer normal lo insólito: ver a un jugador de nuestro país brillando en la mejor competición de baloncesto del mundo. Hasta su irrupción, España pintaba muy poco en la NBA. Todo este contexto nos lleva primero a citar a Fernando Martín que no fue ni el primer ni el mejor jugador del baloncesto español, pero sí fue el que se atrevió, antes que nadie, a dar el salto a la mejor liga del mundo cuando la liga profesional estadounidense parecía un coto cerrado a años luz del baloncesto que se practicaba en Europa.

Fue en la temporada 1986-87, cuando los Portland Trail Blazers apostaron por el poderoso pívot madrileño. La aventura acabó en fiasco, porque las lesiones le lastraron, aunque él siempre dio por buena su 'aventura americana'. Martín, fallecido en trágicas circunstancias en 1989 en accidente de coche, fue el precursor de una generación de baloncestistas que ahora compiten de tú a tú con los estadounidenses, ganan anillos y disputan el All Star. Martín es uno de esos ‘Pau Gasol’ del deporte español que, como el de Sant-Boi, han abierto camino y, a la par, cosechando éxitos para los nuestros. Afortunadamente abundan los ejemplos.

Los dos mundiales de Alonso

De competir sabe también Fernando Alonso. La victoria del asturiano en Hugaroring a principios de los 2000 fue la primera gran prueba de que el deporte español comenzaba a sacar la cabeza en la competición ante el reinado de los alemanes, franceses, italianos, ingleses, brasileños o americanos. El ‘Nano’ dejó claro que el momento de España había llegado en muchos deportes. Alonso, en la época en la que Michael Schumacher parecía invencible, logró enganchar a millones de españoles al televisor con sus espectaculares adelantamientos, sus heroicos comienzos de carrera y, cómo no, con sus victorias. El 25 de septiembre de 2005, el piloto de Oviedo logró proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1. Y para mayor logro, al año siguiente, repitió. Lo impensable

Alonso, además, está demostrando que sus éxitos no tienen límite. Después de probar en otras competiciones de Motor (incluso participó en el Dakar), ha retornado a la Fórmula 1 para soñar de nuevo con grandes gestas. Todo un logro con 41 años.

Sainz senior, contra los nórdicos

En el mundo del motor no se debe olvidar a Carlos Sainz. El padre. España debe mucho al piloto madrileño de 'rallyes', pues fue él quien nos situó en el mapa de la alta competición con sus formidables registros en el Mundial, que ganó dos veces (1990 y 1992). Sainz no sólo lo consiguió, sino que fue un paso más allá, pues en el momento de su retirada era el piloto con mayor número de puntos y victorias en la historia del campeonato. Como ejemplo de su inagotable talento, cabe citar que Sainz fue el primer piloto no nórdico en ganar el Rally de los 1000 Lagos, en Finlandia, en los 40 años de existencia de esta mítica prueba.

Lilí y Santana en el tenis

En el tenis, España tuvo en Lilí Álvarez una pionera muy reconocida. Surgió la figura de esta polifacética aristócrata que llegó a disputar tres finales de Wimbledon (1926, 27 y 28). Lilí practicó muchos deportes (patinaje, esquí, alpinismo, equitación, billar...), pero fue en el tenis donde logró sus mejores resultados. Hubo que esperar 60 años para que Arantxa y Conchita tomaran el relevo.

En el tenis masculino, incuestionable es citar a Manolo Santana antes que llegase el huracán en forma de Rafa Nadal. Cuando nadie, absolutamente nadie, le tosía a los tenistas australianos y estadounidenses, apareció casi de la nada un joven que tuvo el descaro de competir con algunos de los mejores jugadores de la historia. Santana (que competía bajo la sección de tenis del Real Madrid, lucieno sus colores) dio la campanada en el Roland Garros de 1961 (luego repetiría en el 64), pero su gran hazaña fue vencer, primero, en el Open de Estados Unidos (1965), algo que no lograba ningún tenista del Viejo Continente desde Henri Cochet en 1928, y luego en Wimbledon (1966), cortando así una racha de 12 años de sequía europea sobre la hierba londinense.

Seve, incuestionable mito

Pionero triunfador con mayúsculas fue también Seve Ballesteros. El cántabro fue tan grande que removió los cimientos de la competición por equipos más importante de este deporte, la Ryder Cup, que hasta su espectacular irrupción a finales de los setenta la disputaban estadounidenses contra británicos e irlandeses (y éstos sólo desde 1973). Seve fue, con 22 años, el vencedor más joven de la historia del Open Británico, torneo que ganó en tres ocasiones. Además, se impuso dos veces en el Masters de Augusta. Tras él llegaron los Olazábal, Sergio García y Miguel Ángel Jiménez, pero sin él la eclosión del golf español no hubiera sido posible.

No se debe olvidar a otros pioneros o pioneras como Carmen Valero, gran precursora del atletismo español con dos títulos mundiales en los 70. Paquito Fernández Ochoa con su oro en los Juegos de Sapporo en 1972 con su hermana Blanca que lograría otra medalla 20 años después. Miguel Poblet, ciclista catalán, que fue uno de los grandes velocistas de su época o Joaquín Blume, gran referente de nuestro atletismo en los años 50 en adelante. En la actualidad, Javier Fernández en patinaje o Carolina Marín en bádminton siguen el legado de un deporte, el español, que goza de buena salud.