Pánico en el Real Madrid al efecto 2004

En la temporada 2003-2004, el Real Madrid de los Galácticos se hundió a final de temporada siguiendo un patrón muy parecido al del actual equipo de Ancelotti Las últimas derrotas ante el Girona o la Real Sociedad recuerdan a un bajón similar al de hace 19 años previo a otra final de Copa y a la eliminación en Champions

Sucedió el 17 de marzo de 2004. Estadio Olímpico de Montjuïc. Real Madrid y Real Zaragoza se daban cita para disputar la finalísima de la Copa del Rey. En el minuto 111 de la prórroga, Luciano Galletti, un extremo argentino con gambeteo tan gamberro como su personalidad de puro canchero, batía a César Sánchez con un disparo envenenado desde la frontal y ponía un 3-2 en el marcador que daba la sexta Copa de su historia a los aragoneses. Era el principio del fin de aquel equipo merengue entrenado por Carlos Queiroz al que se adjetivó como ‘Galácticos’. Comenzaba un peligroso efecto 2004 en un equipo que semanas atrás se las prometía rumbo a un triplete imparable.

De hecho, a aquella derrota se la bautizó como el ‘Galactidicio’. Tras perder este encuentro, los blancos cayeron también en la Liga de Campeones en cuartos de final ante el Mónaco de Fernando Morientes (todo pese al 4-2 cosechado en la ida en el Bernabéu) y cedieron una considerable ventaja de puntos en una Liga que se acabó llevando el Valencia pese a que el liderato era merengue. ¿Les suena? Quizá sí porque este 2023 empiezan a destilar muchos paralelismos con aquel 2004 y el conjunto blanco no quieren ni oír hablar de un desenlace similar.

Después de la última derrota ante la Real Sociedad, la Liga del Barcelona es un hecho. Podría ser matemática en la próxima jornada que se disputará del 12 al 15 de mayo. Peligra incluso la segunda plaza del campeonato. En Copa, un Osasuna que como aquel Zaragoza quiere hacer historia dando la sorpresa en Sevilla. En los pronósticos de Betfair aparece descolgada a cuota 4.2. Que el Real Madrid levante el título cotiza a 1.22. Días después (como en 2004) espera la Champions. Ahora será el Manchester City de Pep Guardiola en semifinales. Según los pronósticos de Betfair, el City es muy favorito para esta eliminatoria y se paga a 1.33€ por euro apostado a que así sucede. Que el Madrid repita final europea cotiza a 3.25€ por euro apostado.

“Faltaba una trama”

El Real Madrid ha experimentado ahora como en 2004 un bajón considerable en LaLiga pero queda por ver si eso se traduce un resultado negativo en Copa del Rey y/o en Champions League. Arrigo Sacchi fue director deportivo del Real Madrid entre 2004 y 2005 y en una entrevista en La Gazzetta dello Sport recordó su etapa en el Bernabéu. “Siempre he pensado que los equipos no se hacen con cromos. Estaba en el Real Madrid como director deportivo en la 2004-05 y me pidieron que fuera entrenador. ¿Sabes cuál era el ataque? Te lo diré: Beckham, Raúl, Ronaldo, Zidane y Figo. En el banquillo, los dos primeros suplentes eran Morientes (luego marchó al Mónaco) y Owen. No era un equipo, era una película. Pero faltaba la trama”, explicó Sacchi.

El comienzo de una sequía importante

Después del mazazo copero, el Madrid perdió en cuartos de la Champions ante el Mónaco, y se quedó, sólo unos días después, sin opciones en LaLiga. El trébol de Queiroz, una temporada que se presumía de ensueño, se deshojó de repente, y el Madrid se quedó sin títulos, circunstancia que se prolongaría también la siguiente temporada (Camacho-García Remón-Luxa). Después de perder aquella final de Copa, el equipo blanco sólo consiguió ganar cuatro de los doce encuentros que estaban esa campaña. Los otros ocho se contaron por derrotas. Y esas derrotas dieron al traste con la posibilidad de ganar la Champions y la Liga. A pesar de que el Real Madrid tiene todavía la posibilidad de ganar dos títulos, Champions y Copa del Rey, y que ya acumula otros dos, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, el descalabro en La Liga ha enfadado de manera muy importante a buena parte de la afición merengue.

El factor Benzema

Seguramente sea el principal problema que ha tenido el Real Madrid esta temporada. Casi no ha podido contar con Karim Benzema, actual Balón de Oro, Pichichi y mejor jugador del mundo. El galo ha pasado una temporada marcada por las lesiones, las molestias y los golpes. Y cuando no ha tenido que estar de baja, su rendimiento ha sido más bien preocupante. Siempre alejado de su mejor nivel.

El Real Madrid no ha hecho una buena temporada en Liga. Eso es una evidencia. Sin embargo, el principal hándicap que ha demostrado tener la escuadra de Carlo Ancelotti se ha manifestado fuera de casa. De los 68 puntos que ha sacado el conjunto blanco, 37 de ellos han sido en el Santiago Bernabéu en 16 partidos. Sin embargo, lejos de la capital, los blancos han conseguido tres puntos menos. Espera una final de Copa, como en 2004, sensaciones demasiado parecidas con aquel equipo galáctico que se desvaneció a final de temporada.