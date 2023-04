Nadie lo esperaba en 2023

El futbolista balear le pidió más minutos a Ancelotti y al Real Madrid, su deseo era poder mostrar nuevamente su mejor fútbol y sus capacidades ofensivas Los datos lo muestran, el atacante ha participado directamente en 10 tantos en LaLiga española en este 2023, con 7 goles y 3 asistencias

Marco Asensio, atacante del Real Madrid, fue al autor del primer gol del encuentro y dio la asistencia del segundo contra el Celta y tras el partido reconoció estar "feliz y disfrutando mucho" gracias a que está "teniendo más oportunidades". Una felicidad que beneficia al combinado blanco ofensivamente.

El futbolista balear le pidió más minutos a Ancelotti y al Real Madrid, su deseo era poder mostrar nuevamente su mejor fútbol y sus capacidades ofensivas. Ahora, en un tramo importante de la temporada y con más minutos, Marco Asensio está respondiendo con creces a las necesidades del técnico italiano y del combinado blanco.

Los datos lo muestran, el atacante del Real Madrid ha participado directamente en 10 tantos en LaLiga española en este 2023, con 7 goles y 3 asistencias.

Una cifra ofensiva que es superior a cualquier otro jugador en la competición doméstica durante lo que va de este año.

"Siento mucha alegría y orgullo porque los aficionados reconocen lo que estás haciendo en el campo. He pasado momentos que no son fáciles y los madridistas que me he encontrado por la calle y en redes me han dado mucha fuerza para seguir", explicó Asensio tras el triunfo ante el Celta.