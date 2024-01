La mala racha del Chelsea fuera de casa no tiene fin

Los de Mauricio Pochettino no están demostrando la regularidad necesaria como para asentarse en la parte alta de la Premier League Este martes el Middlesbrough se impuso a los 'Blues' en la ida de las semifinales de la Carabao Cup

No es el Chelsea precisamente ese club que pueda presumir de no sufrir baches en lo que lleva de temporada. Sus registros son más bien malos, irregulares y no acaba de carburar como le gustaría al técnico argentino.

Según 'Opta Jose', solo hay dos equipos, en clave Premier League, que superan las derrotas del Chelsea en todas las competiciones desde la temporada pasada. Estos son Bournemouth y Nottingham Forest. Con 32 derrotas cada uno han llegado a perder un partido más que el Chelsea, que cuenta con 31. Más apuestas aquí.

En 20 jornadas disputadas, los londinenses llevan un promedio de ocho victorias, cuatro empates y ocho derrotas en la competición doméstica. Por otro lado, el Middlesbrough se impuso a los 'Blues' en la ida de las semifinales de la Carabao Cup por 1-0. Los de Pochettino están obligados a remontar, en Stamford Bridge el próximo 23 de enero, si quieren llegar a la final.

Imagen del choque entre el Chelsea y el Crystal Palace | AFP

Uno de los mayores inconvenientes han sido las lesiones acumuladas a lo largo de la temporada. Y es que a estas alturas, Pochettino cuenta con hasta siete lesionados y un Nicolas Jackson que está convocado con la selección para disputar la Copa África.

Tendrá el Chelsea que seguir remando para romper con una mala dinámica que no consigue revertir. Sobre todo, cuando se habla de los partidos que se juegan a domicilio. Porque los datos de 'Opta Joe' también dejan patente que ningún equipo suma más derrotas fuera de casa que el propio club londinense (21). Este próximo sábado volverán a jugar en Stamford Bridge y ya no será hasta finales de mes, en Anfield, cuando vuelvan a tener la oportunidad para revertir la situación.