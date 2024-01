El Chelsea sueña con el primer título de la era Boehly

Son los grandes favoritos de la eliminatoria para estar en la final. El Chelsea sabe que afronta ante el Middlebrough un partido vital en su historia más reciente. No se trata del rival, que es 12º en Championship, la segunda división inglesa, si no de la oportunidad de poder pelear por el primer título de le era Todd Boehly.

El conjunto que dirige Pochettino afronta la ida de las semifinales en el Riverside Stadium consciente de que la Carabao Cup es la competición que les acerca más a un trofeo. Vencer al Middlesbrough y jugar la final ante Liverpool o Fulham podría significar poner fin a un historial de fracaso tras fracaso en los últimos meses.

El equipo londinense no podrá contar con algunos efectivos clave. Más allá de las lesiones conocidas, Nkunku podría no participar por unas molestias en la cadera, mientras que Nico Jackson no podrá participar al encontrarse concentrado con Senegal para la Copa África.

Frente a ellos estará el Middlesbrough de Michael Carrick, un rival a priori inferior que tampoco ha demostrado un gran rendimiento esta temporada como local. Solo seis victorias en los 13 partidos que ha disputado en liga. El sueño de llegar a la final parece factible para un Chelsea que, sin embargo, está abonado a las desdichas.