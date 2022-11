Luis Suárez, entre dos tierras después del Mundial

En Betfair, se contempla como una probabilidad muy real que el charrúa tenga que decidir entre Los Ángeles Galaxy o el Inter de Miami para su futuro en 2023 El exdelantero del Atlético o Barcelona afronta su cuarto Mundial después de haber dejado una buena media de goles en Nacional y apelar al espíritu de 2010

Una de las selecciones más atractivas del Mundial de Qatar es la de Uruguay. Un país de apenas tres millones de habitantes que vuelve a plantarse en una Copa del Mundo con jugadores de primer nivel y dispuesta a llegar lejos con una lista de futbolistas con estrellas consagradas. Una de ellas jugará, en principio, su último torneo, Luis Suárez, que, según los pronósticos de Betfair podría tener un nuevo giro en su carrera después de la cita de Qatar.

Luis Suárez (35 años) es una de las grandes esperanzas de Uruguay para intentar hacer un buen papel en el Mundial 2022. El delantero charrúa, ex de Barcelona, Liverpool o Atlético de Madrid, afronta su cuarta Copa del Mundo después de que la selección sudamericana llegara a cuartos de final en Rusia. El combinado nacional uruguayo busca mejorar su papel en el último campeonato, y para ello quiere tener la mejor versión de una de sus estrellas.

Su fichaje por Nacional fue una de las llegadas más mediáticas del año en Uruguay. El nacido en Salto firmaba por el histórico club uruguayo, y ha demostrado que sigue teniendo el gol en la sangre. Se marcha del equipo sudamericano, y tras el Mundial, decidirá su futuro. Eso sí, deja al club con un gol cada dos partidos, ocho goles en 14 encuentros de liga que certifican que sigue con el olfato de un killer. Según los pronósticos de Betfair, su marcha a Estados Unidos es lo más probable con dos destinos clave: Los Ángeles Galaxy o Inter de Miami.

Que Luis Suárez se marche a Los Ángeles Galaxy se paga a 2.5€ por euro apostado y es la opción más valorada por los apostantes. Un lugar donde quien sabe si podría coincidir con Leo Messi que se especula también pueda salir del PSG el próximo verano y reeditarían así la gran pareja que formaron en el Barcelona.

Buen registro en las fases finales

Antes, Luis Suárez quiere seguir con su gran racha en los Mundiales. En los tres disputados ha marcado. Tres goles en Sudáfrica 2010, dos en Brasil 2014 y otros dos en Rusia 2018. El techo de su selección en la era moderna (Uruguay es bicampeona del mundo) son las semifinales de 2010 a las que accedió Uruguay tras la histórica expulsión de Luis Suárez por roja directa ante Ghana en Cuartos de final que evitó el gol africano por una mano del uruguayo. Después, los ghaneses fallarían el penalti y el combinado charrúa accedería a las semifinales ante Países Bajos bajo el título de “La otra mano de Dios”, en alusión a la maniobra de Luis Suárez.

Después de consagrarse campeón con Nacional de Montevideo, Luis Suárez publicó en Instagram las fotos más destacadas y junto a ellas dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre los fanáticos y los distintos medios. “¡Campeones del Clausura! Un paso más cerca, ahora vamos por el uruguayo”, soltó el atacante. La declaración fue algo sorpresiva, porque se esperaba que sonara más a una despedida que a una especie de aliento para afrontar todo lo que pueda venir en los próximos meses.

En Uruguay asumen su marcha

Por el momento no se sabe qué pasará con él después del Mundial, pero sin duda esto hace ilusionar a unos cuantos uruguayos. El contrato que Suárez firmó en julio expirará en diciembre de 2022, por lo que solo restan algunos meses de vigencia. Al respecto, el presidente del club de la capital uruguaya, José Fuentes, en septiembre se refirió a cuál sería la decisión del futbolista para el próximo año.

"Termina el campeonato y Suárez se va de Nacional. No voy a generar falsas expectativas", había destacado Fuentes a varios medios uruguayos. Así, fue totalmente honesto y no dio vueltas para no generar ilusión en los fanáticos. Según los pronósticos de Betfair, la alternativa más fiable a Los Ángeles Galaxy es el Inter de Miami aunque ya se paga a 6€ por euro apostado, más del doble que la probabilidad de recalar en la ciudad californiana. En el equipo de Beckham podría coincidir con Leo Messi, su amigo y futurible fichaje del equipo que verá partir a Gonzalo Higuaín.

Menos opciones para Boca y Atlético

Menos probables son las opciones argentina y española. Algunas informaciones han hablado del posible interés de Boca Juniors y otras de un regreso al Atlético de Madrid para segundo tramo de la temporada. Según los pronósticos de Betfair, que vaya a Boca se paga a 7€ por euro apostado mientras que vuelva al Metropolitano registra 12€ por euro apostado, la opción menos valorada debido, seguramente, a la poca fiabilidad de su físico para poder aguantar el ritmo de la liga española de nuevo.