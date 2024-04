Kane, un huracán que de nada le sirve al Bayern

Muy pocos podían imaginarse algo así. Nadie o prácticamente nadie creía que el Bayern de Múnich iba a estar al borde del abismo a estas alturas de la temporada, cuando en verano, el club hacía oficial el fichaje de Harry Kane. Con el inglés el equipo volvía a tener entre sus filas a un delantero demoledor, algo que les había lastrado en la anterior campaña con la salida de Robert Lewandowski al FC Barcelona.

‘The Hurricane’ como así se le conoce, abandonaba el Tottenham tras 10 temporadas en el conjunto londinense en un traspaso de 100 millones de euros más 20 en variables. De esta forma el Bayern, a golpe de talonario, pretendía conseguir un efecto inmediato para volver areinar en Europa y seguir arrasando en Alemania, pero dicho efecto, no ha terminado de producirse, sino más bien, todo lo contrario.

El jugador ha cumplido las expectativas. Se le fichó para marcar goles y no ha parado de hacerlo. Los números hablan por sí solos. En la Bundesliga lleva anotados 32 tantos y en la ‘Champions’ 7, lo que hace un total 39 goles en 38 partidos, superando así el promedio de más de un gol por encuentro. El futbolista, además no necesitó ningún periodo de adaptación y desde el primer momento se vio perfectamente integrado en el equipo, a pesar de que la temporada no empezara de la mejor manera, con una contundente derrota en la Supercopa Alemana ante el Leipzig. Más tarde llegaría el ‘kO’ copero ante el modesto Saarbrucken, club de la tercera división alemana, en el que Kane no participaría. Los dos primeros títulos, Supercopa y Copa se habían esfumado.

La apuesta del Bayern Múnich con Kane se produjo principalmente para dar un salto en Europa, ya que, en las últimas temporadas, el equipo no había conseguido superar los cuartos de final, y porque en la Bundesliga el dominio del club era incuestionable, habiendo levantado de forma consecutiva las últimas once ediciones. Siendo así, una nueva victoria en la Liga Alemana de los muniqueses era francamente previsible, pero el Leverkusen de Xabi alonso ha podido con el peso del Bayern y con los 32 goles en 28 partidos de Kane. El Leverkusen está muy próximo a conquistar el título rompiéndose así la tiranía del Bayern en Alemania y haciendo que la ‘Champions’ sea, en función de lo que pase ante el Arsenal, el único título en juego, para un conjunto, que ya ha anunciado un importante lavado de cara para la próxima temporada. Dicho lavado de cara que va a empezar por Tuchel, su actual entrenador, puede tornarse a revolución, si por cuarto año consecutivo, el Arsenal apea a los alemanes en cuartos de la máxima competición continental.

El torneo europeo de Selecciones puede ser la única alegría para Harry Kane. El delantero, con su marcha al Bayern, confiaba en poder levantar su primer título, algo que hasta ahora nunca había podido conseguir con el Tottenham, pero por el momento no ha sido capaz de hacerlo, perdiendo la Supercopa, la Copa y prácticamente ya la Bundesliga. Sin embargo, Kane será el capitán de una Selección Inglesa que aspira a levantar la Euro, gracias a una espectacular generación de jugadores con el propio Kane a la cabeza, sumados a los Foden, Bellingham, Saka, Palmer, Grealish, Rice y compañía. La derrota en el último amistoso en Wembley ante Brasil no ha hecho cambiar las predicciones e Inglaterra es según las apuestas de fútbol de Betfair la gran favorita con una cuota implícita del 25%, por delante de Francia (22,2%), Alemania (15,38%) y España (11,11%).