Casemiro, Varane, Cristiano, Ramos... el largo invierno fuera del Real Madrid

Carlos Henrique, conocido futbolísticamente como Casemiro, dice que le cuesta conciliar el sueño. No puede dormir porque su equipo, el Manchester United, no lucha por títulos. Está alejado de cualquier cosa que se le parezca a la tensión gloriosa que mantenía con el Real Madrid. Entonces no dormía porque tenía, temporada tras temporada, batallas para sumar entorchados a su currículum. “Es difícil”, insiste el brasileño en una frase que se amolda a la perfección a muchos otros ex madridistas que, lejos del Bernabéu, han encontrado un largo invierno del que es complicado salir.

La errática campaña del equipo de Ten Hag confirma el pálpito de un Casemiro que, desde que fichó por el United, en 2022, sólo ha ganado una Copa de la Liga. Lejos está su palmarés con los blancos, donde ganó cuatro Champions, tres ligas o una Copa del Rey, entre otros trofeos.

Ahora batalla por estar, al menos, en puestos europeos. Las apuestas de fútbol de Betfair confían en que, al menos, estarán entre los seis primeros, aunque con una probabilidad implícita no muy alta de apenas el 52,3%. No es el primer madridista que sufre semejante frenazo en sus aspiraciones.

El grupo de los rebeldes

La lista reciente es larga. Extensísima en nombres y calidad: Karim Benzema, Raphael Varane o Sergio Ramos en el corto plazo. James Rodríguez, Gareth Bale o incluso Cristiano Ronaldo también saben lo complicado que es abandonar el Real Madrid. Antes Di María u Özil probaron ese complejo proceso con dos patrones diferenciados. Por un lado, están los jugadores ‘rebeldes’ que reclaman mejores condiciones salariales y que acaban saliendo por la puerta de atrás porque, según su criterio, no se les trata con el cariño que debieran.

El caso más llamativo de este grupo lo representa Cristiano Ronaldo, que en 2018 hizo las maletas porque el Real Madrid no le pagó lo que él reclamaba en un proceso de renovación que pretendía, según informaciones de medios cercanos al club, que asumiera parte de los pagos que tuvo que hacer el luso a Hacienda. La respuesta del club, pese a lo legendario que suponía Cristiano Ronaldo, fue un ‘no’ rotundo que acabó con su venta a la Juventus por 100 millones de euros. Allende el Bernabéu, CR7 nunca volvió a ser el mismo. Ni en la Juventus, ni en el Manchester United, ni tan siquiera ahora en el Al-Sadd de Arabia se está viendo a aquella versión galáctica que se marchó de España tras lograr la 13ª Champions.

Di María, Özil, James y Bale también pertenecen a este grupo de jugadores que se marcharon por la puerta de atrás, con sensación de que en Madrid no lograban lo que deberían, pero que en otros clubes no alcanzaron los éxitos que tenían en el Real Madrid. Los dos primeros, Di María y Özil, fueron además casos sonados de peticiones de aumento salarial que acabaron en fuertes divorcios con el club, siempre inflexible en este tipo de situaciones.

El grupo de las leyendas

El otro grupo es el de jugadores que se marcharon de buenas, pero que también encontraron el invierno fuera de Madrid. A medio camino entre ambos elencos se sitúa el caso de Sergio Ramos, al que el club se negó a renovar en las condiciones que pedía. Aun así, se marchó sin ruidos de sables y con un homenaje similar al que también recibió Karim Benzema.

El francés tenía un año más de contrato, pero la llamada del Al-Ittihad frenó la que iba a ser, además, renovación casi pactada. En Arabia no ha encontrado la gloria que logró al irse como Balón de Oro de 2022. Tampoco la halló Ramos, que en el PSG pasó sin pena ni gloria lastrado en su primer año por las lesiones. Ahora en el Sevilla lucha por la permanencia con altas opciones de marcharse también al fútbol árabe cuando acabe la temporada.

Varane y Casemiro siguieron pasos similares. Sus traspasos al Manchester United permitió al Real Madrid sacar importantes réditos económicos sin que sus ausencias se notaran en el rendimiento del equipo. El francés y el brasileño no pueden decir lo mismo. Con los diablos rojos su caché mundial se ha reducido hasta ser parte de un equipo con más pasado glorioso que futuro brillante. La demostración palpable de que, fuera del Real Madrid, hace frío.

Precisamente esas ‘bajas temperaturas’ son ahora las que hacen dudar a algunos veteranos, como Nacho, Kroos y Modric de si continuar en el Real Madrid, hacer las maletas o, incluso en el caso del alemán, plantearse la retirada.