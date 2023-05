Kane escapa del gafe británico lejos de las islas

El eterno tópico que dice “los jugadores británicos no triunfan fuera de su país” persigue a los jugadores de Reino Unido que en su mayoría no triunfaron Tres delanteros Lineker, Owen o Rush son ejemplos de delanteros de moda que no cumplieron con las expectativas. Kane podría acabar con ese estigma

El tópico que obedece que el los delanteros británicos no triunfan lejos de su país tiene su sentido. Son muchos ilustres que probaron fuera de la liga inglesa sin suerte y Harry Kane podría poner punto y final a ese tópico que tanto persigue a sus compatriotas. Con el Tottenham fuera de cualquier competición europea y con Kane alcanzando los 30 años de edad en 2023, la realidad es que la estrella de los spurs tiene todas las señales que invitan a una marcha de White Hart Lane.

Según los pronósticos de Betfair, que Harry Kane fiche por el Real Madrid este verano se paga a 10€ por euro apostado y el índice de probabilidad no para de subir estos días. Hace tan sólo una semana, se pagaba a 17€ por euro apostado que el jugador inglés llegaba a la casa blanca peor los rumores de salida de Benzema han dando un giro a la confianza de los apostantes.

La realidad es que Kane no sólo quiere impulsar su carrera hacia un perfil de equipo más ganador (el Tottenham no gana un torneo desde 2008) sino también para escapara del legado de los delanteros británicos lejos de su país. Son tres nombres lo que a muchos analistas se les vienen a la cabeza para ser ejemplos de estrellas que no consiguieron reinar más allá de sus fronteras.

Lineker y Cruyff

En los 80, rápido se viene a la memoria el ilustre nombre Gary Lineker, uno de los mejores delanteros de la historia de Inglaterra. El mismo día que Maradona se coronaba en el Mundial de México 86 ganando la final a Alemania Federal, el 29 de junio de 1986, Josep Lluís Núñez, presidente del Barça, y Joan Gaspart, vicepresidente, se desplazaron a Londres para cerrar el fichaje de Lineker, delantero centro del Everton y máximo goleador de la cita mundialista con seis goles. Un referente del momento.

El delantero centro inglés cayó en cuartos, precisamente, ante la Argentina de Diego. Fue en uno de los partidos más famosos de la historia, el de la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’. El tanto que marcó Gary, su último tanto en México, quedó en un segundo plano. Aunque no para todo el mundo. El Barça, que le había seguido en el Everton, donde la temporada 85-86 había marcado 35 goles en 45 partidos, no le dejó escapar. Los dirigentes blaugrana sellaron el traspaso por unos 600 millones de pesetas y el jugador firmó por seis temporadas. Una cifra récord en aquella época.

Lineker se convirtió en el Camp Nou en el futbolista inglés con más goles del campeonato doméstico español y ganó una Copa del Rey y una Recopa de Europa. Completó tres temporadas y su marcha coincidió con la decisión de Johan Cruyff de hacerle jugar en banda, algo que el futbolista nunca entendió. Acabó regresando a Inglaterra en 1989. En la cabeza de muchos analistas siempre se pensó que Lineker pudo dar más de sí pero el hecho de encajar con el esquema de Cruyff frustró su etapa en el Camp Nou.

Owen, el Balón de Oro que llegó al Bernabéu

Más breve y discreta fue la de Michael Owen en el Bernabéu. El Real Madrid contrató sus servicios por un precio de traspaso de 12 millones de euros, unas cifras pobres si se comparan con las de ahora. Eso sí, el inglés no estaba en su mejor momento de forma, pero hizo un gran papel. En dicha operación también entró Antonio Núñez que se desplazó a la ciudad del Merseyside además de los 12 millones de euros.

Owen fue muy famoso a principios de los años 2000, sus goles eran una constante con el Liverpool hasta el punto de que era considerado como una gran estrella, un delantero a la altura de Fowler y debutó en el Mundial de 1998 como la gran joya del fútbol inglés y del Liverpool. Cuando llegó a la capital estaba en ese momento dulce y jugó a un gran nivel consiguiendo muchos goles. En aquel famoso clásico en que el Barcelona hizo pasillo al Real Madrid consiguió anotar uno de los goles. Sin embargo, la competencia bloqueó su etapa en el Madrid y sólo duró una temporada, aunque con buenos números.

Owen pasará también a la historia del fútbol español por ser el futbolista que se llevó un Balón de Oro en detrimento de Raúl González. Fue en el año 2001 cuando el inglés se impuso a la leyenda del Real Madrid. Curiosamente, la presencia de Raúl fue uno de los motivos por los que Owen no pudo hacerse un hueco regular en la casa blanca.

Rush y su discreto viaje a Turín

Por último, un caso más discreto que Lineker y Owen fue el de Ian Rush. Nacido en Gales, fue uno de los héroes del título de la Copa de Europa de Liverpool, en 1984 y una leyenda en Anfield siendo uno de los jugadores más reconocidos de la historia de los reds. Hombre de la casa y conectado con la Champions League como pocos jugadores. Ian Rush fue, por ejemplo, embajador de la final entre Real Madrid y Juventus en 2017, en Cardiff, por varias razones. Por se de Gales y por haber jugado en la Juventus entre 1986 y 1987.

Ian Rush sólo anotó siete goles en 29 partidos con la Juventus y sólo estuvo una temporada en Turín. Venía de marcar 109 en 182 partidos con el Liverpool y era el delantero de moda en Europa. Volvió al Liverpool al año siguiente y su paso por Italia quedó en el olvido alimentando el gafe de los británicos lejos de su país.