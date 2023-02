Un goleador inesperado

Emerson Royal ha sumado dos goles en sus últimas cinco apariciones con el Tottenham en la Premier El ex de Barça y Real Betis ya ha igualado su registro en las últimas 45 anteriores

El lateral derecho del Tottenham Hotspur, Emerson Royal, está siendo uno de los nombres propios en el equipo de Conte. Tras salir de Barcelona el pasado mercado de verano, el jugador ha firmado dos goles en sus últimas cinco participaciones en la Premier.

El brasileño, que dejó una cantidad cercana a los 25 millones de euros en las arcas del club azulgrana, ya ha superado su registro goleador (1) en las anteriores 45 apariciones con la camiseta de los spurs: en total son 68 encuentros desde su llegada al fútbol inglés.

El ex del Barça abandonó el Spotify Camp Nou y confirmó la mala gestión del club en el relevo de Dani Alves. Con también la salida de Héctor Bellerín, el conjunto azulgrana sigue sin encontrar un lateral derecho de garantías y el único jugador que parece funcionar es Koundé, ahora mismo titular indiscutible en la pizarra de Xavi Hernández.

Los de Norte de Londres lograron un valioso triunfo ante el West Ham para escalar hasta la cuarta plaza de la Premier League. Tras el tropiezo del Newcastle, el Tottenham se mete en puestos Champions League junto a United (3º), City (2º) y Arsenal (1º).

2 - Having scored just once in his first 45 Premier League appearances for Tottenham, Emerson Royal has since netted two goals in his last five games (v Man City & West Ham). Rumble. pic.twitter.com/vTvpV82o80