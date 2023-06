Ganar la Nations League, ¿Señala el camino para España?

Portugal y Francia ganaron las dos primeras ediciones con diferentes resacas. Los lusos no hicieron una buena Euro y los galos fueron subcampeones del mundo La gran pregunta se saber si España seguirá en la misma línea cuando tenga que afrontar los clasificatorios para la Eurocopa de 2024

Once años ha tenido que esperar la selección española para celebrar un nuevo título. La Liga de Naciones no tiene el prestigio de un Mundial o de una Eurocopa, pero es una competición en la que compiten los mejores equipos del continente, y el que se lo ha llevado es España. Ante Croacia, el equipo de Luis de la Fuente, que se estrena a lo grande, no ofreció su mejor versión, pero sí tuvo el oficio suficiente para llevarse el partido en los penaltis [0(5)-(4)0] ante un rival con mucho oficio y también mucho talento.

De esta forma, España se convierte en la tercera campeona del torneo, tras Portugal y Francia. En la primera edición, la UEFA Nations League 2018-19, la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo se coronó campeona en el Final Four celebrada en casa. En el Estadio do Dragão y con gol de Gonçalo Guedes en el minuto 60′, los dirigidos por entonces por Luis Fernando Santos se alzaron el título tras ganar a Países Bajos.

Dentro de la UEFA Nations League 2020-21, segundo campeonato, la selección de Francia de Kylian Mbappé se encargó de derrotar a la España de Luis Enrique en el Final Four disputada en Italia en el Estadio Giuseppe Meazza. España se adelantó gracias a una diana de Mikel Oyarzabal, pero los tantos de Karim Benzema y Mbappé le dieron a los franceses su primera copa de este torneo.

Portugal y Francia, primeras campeonas

La pregunta es saber cómo le sentará a la España de Luis De la Fuente ganar este título. Lo más cercano que tuvo Portugal tras ganar en 2019 la Nations League fue la Eurocopa de 2020 (que por la pandemia se produjo en 2021) y cayó en octavos de final, un paso decepcionante para los lusos. En el reciente Mundial, cayeron en cuartos de final. El caso de Francia ha sido más positivo ya que el siguiente gran torneo que jugaron fue el pasado Mundial de Qatar y fueron subcampeones.

“Hay que valorar este logro”

Luis de la Fuente ya es campeón de Europa sub 19, sub 21 y ahora de la Nations League con la absoluta. Llegó a los Países Bajos cuestionado y sale con un título en la maleta. "Hay que valorar este logro. Participan los 16 mejores equipos de Europa, y llegan cuatro a la Final Four. Nos hemos enfrentado a una selección muy potente. Hay que valorarlo como se merece", destacó el seleccionador español.

España llevaba sin ganar ningún título desde 2012 y Luis De la Fuente destacaba la dificultad de la gesta. "No me esperaba ganar tan pronto. Hace poco tenía otras responsabilidades, otras preocupaciones. Pero tenía fe ciega en este grupo. Estoy feliz por ellos y por España, por esa gente que han estado aquí. Es un germen para recuperar lo que sentimos en 2010", asegura.

Destinada a un cambio generacional y con más sombras que luces, la selección española miraba a los ojos del 2023 con dos grandes desafíos marcados en rojo en el calendario: la Final Four de la Nations League y los encuentros clasificatorios para la próxima Eurocopa de 2024 que se celebrará en Alemania. Ante el primero, De la Fuente consiguió el impulso definitivo y España se volvió a encontrar. Frente al segundo, la nota está aún por determinar. En Países Bajos, la Roja puso de nuevo su nombre en el mapa del Viejo Continente y se erigió como el único combinado en alcanzar dos finales de la Liga de las Naciones.