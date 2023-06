La semana perfecta de Rodri

El centrocampista español, que viene de ganar el triplete con el Manchester City, fue clave para que España volviera a ganar un título once años después Elegido MVP de la Champions, repitió galardón en la semifinal y en la final de la Nations League

Rodri se ha pasado el juego. Prácticamente en una semana, el futbolista del Manchester City está en boca de todo el mundo por haber sido, sencillamente, el mejor sobre el terreno de juego. En nueve días ha ganado la Champions, siendo el MVP de la final y del torneo en general, y la Nations League con España, destacándose como el MVP de la semifinal y de la final. Todo ello, tras una temporada en la que ha logrado el triplete con el equipo de Guardiola, levantando la Premier League y la FA Cup.

El curso del madrileño ha sido de matrícula de honor. Poco jugadores han tenido un impacto tan grande en sus equipos como él. Sin embargo, su manera de jugar y el rol que le toca interpretar, bastante desagradecido y poco vistoso en muchas ocasiones, le han puesto pocas veces en el foco mediático.

EL MEJOR EN LA NATIONS LEAGUE

Por suerte, no ha sido así tras completar una Final Four inmensa en la Nations League, siendo clave para que España volviera a ganar un título once años después. Lo hizo ante Croacia, en la tanda de penaltis, y Rodri fue elegido MVP del duelo. Repitió galardón, pues la UEFA consideró que también fue el mejor en las semifinales contra Italia.

Rodri con el trofeo de 'MVP' de la partido | RFEF

HISTÓRICO EN LA CHAMPIONS

Como les pasó a otros futbolistas de características similares, como a Sergio Busquets, su trabajo queda relegado a un segundo plano ante la capacidad goleadora o asistente de algunos de sus compañeros. Aunque el gol más importante de la historia europea del City lo firmó él, en la consecución de la primera Champions League de la historia del club.

El golazo de Rodrigo en la final de la Champions que dio el título al Manchester City | TELEFÓNICA

Su desempeño en la mayor competición de clubes del mundo ha sido sensacional y la UEFA se lo premió con el MVP de la final ante el Inter de Milán y del torneo en general. Rodri lo ha jugado prácticamente todo: en doce encuentros se ha apuntado dos goles.

Rodri, elegido MVP de la final de Champions League | UEFA

TRIPLETE Y... ¿SEXTETE?

El conjunto de Pep Guardiola ha sido un espejo del estado de forma del madrileño. Cuando ha estado bien, todo ha fluido a su ritmo. Cuando ha estado mal, todo ha costado un poco más. Para la suerte del técnico catalán, ha estado excelso durante casi todo el curso y se ha reflejado con un triplete histórico.

El Manchester City también se proclamó campeón de la Premier League por tercer año consecutivo tras regalar a todo el mundo una pugna muy bonita con el Arsenal de Mikel Arteta y de la FA Cup, después de vencer a su vecino en Mánchester, el Manchester United de Erik ten Hag.

Rodri ha conquistado el triplete de la mano de Guardiola en el Manchester City | Agencias

Pero al ex del Atlético de Madrid aún puede hacer más especial su temporada y tiene la opción de conseguir el sextete con el Manchester City. Para ello, deberá superar al Arsenal en la final de la Community Shield, el próximo 6 de agosto, al Sevilla en la final de la Supercopa de Europa, el próximo 16 de agosto, y el Mundial de Clubes.