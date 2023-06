Nacho se harta: "Parece que tengo que hacer el doble que cualquiera"

El defensa madridista se reivindicó con la Selección tras una enorme salvada que impidió la victoria de Croacia en los compases finales El jugador valoró su trabajo, a menudo infravalorado según el propio defensa

La Selección Española conquistó la primera Nations League de su historia tras vencer en la final del torneo continental a Croacia en la tanda de penaltis. El combinado de Luis de la Fuente supo aguantar las embestidas de los ataques croatas, en parte gracias al trabajo defensivo de Nacho Fernández en los últimos compases del encuentro.

El central del Real Madrid entró al terreno de juego en los minutos finales del partido tras la lesión de Le Normand. Su participación defensiva fue clave para la victoria española, especialmente crucial cuando el defensa desbarató una ocasión clarísima de Majer que podría haber cambiado completamente el destino del partido.

Nacho se refirió a la ocasión al finalizar el encuentro: “Esa acción fue una jugada al límite, pero ha salido perfecta. Nos ha valido también para levantar el título. Estoy muy feliz, muy feliz. Se me han puesto los pelos de punta cuando hemos levantado el título. Representar a tu país y levantar un título muy pocos jugadores en la historia lo pueden conseguir. Es algo increíble".

El jugador reivinidicó su trabajo, capital una vez más para su equipo: "Una vez que me llamó el míster sabía que podía contar conmigo. Otro día más lo demuestro, estoy aquí siempre dando la cara. Me alegro mucho por mí, porque creo que me lo merezco [...] parece que tengo que hacer el doble de trabajo que cualquier jugador", se quejó el jugador.

La selección española ha anunciado que la fiesta con los aficionados será en el Wizink Center, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Empezará a las 20:00 horas y la apertura de puertas será a las 18:00 horas y habrá entrada libre hasta completar el aforo. También tendrán lugar actuaciones musicales en directo.