Gakpo hace soñar al Liverpool e inquieta al Real Madrid

En Betfair, los reds ya son favoritos para ganar el duelo de Champions frente al Madrid después del anuncio del fichaje de Cody Gakpo procedente del PSV A pesar de que el Liverpool no está entre los cuatro primeros en Premier, los apostantes dan casi por hecho que los reds acabarán en puestos Champions

Bombazo en la Premier League con uno de los fichajes más sonados de los últimos años. La rivalidad entre Liverpool y United puede aumentar, aún más, después de que los 'reds' se hayan adelantado a los de Old Trafford para firmar a Cody Gakpo. Cuando todo parecía cerrado han sorprendido al anunciar la contratación del ya exfutbolista del PSV.

Marcel Brands, director del PSV, afirmó que no quieren dar cifras sobre el traspaso "pero es un récord para nuestro club". Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el Liverpool pagaría 42 millones de euros más 15 en concepto en bonus. Este anuncio del PSV llega cuando se especulaba que el Manchester United tenía un preacuerdo con Gakpo, uno de los jugadores que brillaron de forma especial en el Mundial. El United habría pensado en el neerlandés para cubrir el hueco dejado por Cristiano Ronaldo con su marcha del club.

El Liverpool busca una transición importante a la era Firmino, Salah y Mané. Después del desembolso en Dawrin Núñez en verano y en Luis Díaz y Diogo Jota en el pasado, con Gakpo se pone otra piedra más para completar un ataque de garantías en el futuro. El Liverpool ha sido un club acostumbrado en las últimas décadas a muchos contrastes. Según los pronósticos de Betfair, que el Liverpool se clasifique entre los cuatro primeros se paga a 1.57€ por euro apostado y experimenta una tendencia positiva desde el anuncio de Gakpo.

La historia es muy cambiante en el Liverpool y con fichajes como el de Gakpo quiere ganar en estabilidad. En los 90, vivió una era de sequía con el dominio de United y Arsenal. Ya en los 2000, en Anfield se vivieron todo tipo de circunstancias. En 2001 ganaron la FA Cup, Copa de la Liga, Copa de la UEFA, Community Shield y la Supercopa de Europa. Aún así el Liverpool seguía sin ganar la Premier League. Sin embargo, ganaron la Copa de Europa en 2005 aún terminando la liga a 36 puntos del líder y fuera de los cuatro primeros.

La historia cambiante de los reds

Con la era Klopp ha llegado la estabilidad y los títulos como la Premier League, primer título desde 1990 (cuando se llamaba Primera División) y una nueva Champions League en las vitrinas. Gakpo puede ser el nueve referente en los próximos años y heredar el trabajo que hicieron Firmino, Salah y Mané para seguir ganando títulos.

De Qatar a Anfield

La temporada de Gakpo ya estaba siendo espectacular antes del Mundial, pero sus tres goles en Qatar le pusieron más en el escaparate todavía. Hasta ahora, el Manchester United parecía el mejor colocado para hacerse con el atacante neerlandés. Sin embargo, es su rival histórico quien se lo ha terminado llevando.

Su ex técnico en el PSV, Ruud van Nistelrooy, en el stage de invierno que están realizando en Marbella, explicó hace días que “llega un momento en el que ya no puedes decir que no”. Después de este verano, cuando no pudo salir a la Premier, el propio Gakpo explicó a un medio inglés que si le volvía a llegar la oportunidad de salir a una gran liga no quería dejarla escapar.

Ataque de lujo frente al Madrid

Con el PSV estaba completando un auténtico temporadón: sumaba un total de 13 goles y 17 asistencias en 24 partidos entre todas las competiciones. En la Eredivisie era el 'rey' indiscutible: marchaba, a la vez, 'pichichi' con 9 goles y máximo asistente con 12 pases de gol. Gakpo podrá, por tanto, enfrentarse al Real Madrid en octavos de la Champions. Cubrirá, a priori, la baja por lesión de Luis Díaz. Se une a un ataque demoledor. Cabe recordar que el 'Pool' tiene, además, a 'Mo' Salah, Darwin Núñez, Diogo Jota (lesionado), Roberto Firmino y Fábio Carvalho. Según los pronósticos de Betfair, el Liverpool es favorito frente al Madrid y se paga a 1.65€ a que logra el pase frente al 2.2€ por euro apostado de la clasificación del equipo de Ancelotti.