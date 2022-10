La estrella a la que llaman "payaso" en la Premier League

Anthony ha recibido muchas críticas por su actuación frente al Sheriff en la Europa League La más dura, la del mítico ex jugador del Manchester United, Paul Scholes

El fichaje estrella del pasado mercado de fichajes del Manchester United no está en su mejor versión. Antony ha recibido muchas y duras críticas por su actuación en el choque de Europa League ante el Tiraspol, en el que dejó algún que otro detalle que no fue del agrado de la afición.

Han sido varios expertos los que se han pronunciado sobre sus filigranas, interpretadas como burlas hacia sus rivales. La crítica más dura, sin duda, la ha trasladado un mítico ex jugador del Manchester United, Paul Scholes.

“Simplemente no sé lo que intenta. Me encanta un poco de fanfarronería y entretenimiento, pero al menos conseguir el pase correcto. En este país, en cualquier país, o incluso Brasil. Ellos no quieren ver eso, ¿verdad? Me gusta ver habilidades y entretenimiento, simplemente no creo que sea habilidad o entretenimiento, es solo ser un payaso", señaló.

¿El motivo de estas palabras? Una filigrana que hizo el ex del Ajax de Ámsterdam. Ubicado en el costado derecho, se puso a dar vueltas sobre si mismo con el balón una vez entró en contacto con el mismo.

Pero todo no quedó ahí. Robbie Savage también tuvo palabras para definir la acción del brasileño: “Antony es ridículo. Hace eso y tira el balón fuera. Es vergonzoso”.